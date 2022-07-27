全球都在關注這場戰爭！《鳴梁：怒海交鋒》續作《韓山島海戰》已銷售至海外百國，台灣將於8月19日上映

與韓國史上巨作《鳴梁：怒海交鋒》同一導演的李舜臣系列作品之二，戰爭歷史電影《韓山島海戰》（前譯《閑山:龍的出現》）在韓國將於本週上映，8月19日也將於台灣觀眾們見面，不過本部作品已銷售至海外99個國家，美國更將於本週同步上映！

除了亞洲主要市場日本、中國、台灣、新加坡、越南等地，沒想到《韓山島海戰》也受到北美地區與法國等國家的青睞，紛紛買進等待上映，全球即將一同見證430年前所發生，令韓國人感到自豪驕傲的一段歷史戰役。據業界人士指出，海外多國之所以購入《韓山島海戰》這部作品，是對於其電影整體的完成度相當高，以及片中海上戰爭場面與戰略謀略間的完美搭配，讓大家看見了這部電影的商業價值。特別是北美地區更爭取在本週與韓國幾乎同步上映，澳洲與紐西蘭則是8月4日上映，台灣則是定檔於8月19日正式上映。



繼2014年7月30上映後創下1761萬韓國國內累積觀影人次的大作《鳴梁：怒海交鋒》後，導演金漢珉率領原團隊斥資300億韓元再度打造精彩前傳《韓山島海戰》，也是導演的「李舜臣將軍三部曲」作品中的第二部。《韓山島海戰》描述的是發生於《鳴梁：怒海交鋒》五年前的故事，足智多謀的李舜臣將軍率領著大家團結保衛朝鮮，擊退日本水軍的一場重要戰役。由《分手的決心》朴海日、《陽光先生》卞約漢、《屍戰朝鮮》金成圭、安聖基、孫賢周、金成均、《犯罪都市》朴智煥等，更有玉澤演、金香起以及孔明聯合演出！台灣將於8月19日上映。





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