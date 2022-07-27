最近經常見到她們！三位有好好長大的童星出身演員：李世榮&朴恩斌&文佳煐

最近有3位童星出身女演員十分活躍，她們主演的作品也獲得不少關注和討論，可算是童星成長的超正面例子！

第一位就是讓人格外期待週三的朴恩斌！朴恩斌在ENA電視劇《非常律師禹英禑》裡飾演擁有天才頭腦和自閉症候群的新人律師禹英禑，完美融入角色的演技大獲好評。 這部劇播出5集時收視率就翻了10倍，之後也不斷上升。 除了劇情本身吸引人，朴恩斌的優秀演技也做出不少貢獻。



1992年生的朴恩斌出道極早，1996年僅4歲時就擔任兒童服裝模特，1997年開始演戲，二十多年來幾乎沒有空白期，通過眾多不同角色磨練演技，才有了今天大家看到的禹英禑。

朴恩斌的自我管理也十分嚴格。 《非常律師禹英禑》導演在發佈會上透露說，因為拍攝期間正值疫情，朴恩斌為了避免自己確診導致劇組停工，每天都只在片場和自家之間往返、「過著清教徒一般的生活」，真的是敬業榜樣。



第二位就是去年在《衣袖紅鑲邊》飾演女主角的李世榮。 李世榮1992年出生，因為當時韓國發生「青蛙少年事件」，世榮媽媽擔心長相可愛的女兒被壞人綁架，所以乾脆把她培養成演員XD



1997年李世榮出演兒童節目和SBS電視劇《兄弟之江》出道，在2003年電視劇《大長今》飾演小今英一角而為人熟悉，完成學業後繼續通過《月桂樹西裝店的紳士們》《成為王的男人》等多部作品磨練演技。

去年李世榮在《衣袖紅鑲邊》飾演堅定守護自己所選生活的宮女德任，細膩又深刻的演技感動無數觀眾。 電視劇以17.4%高收視率收尾，李世榮也憑藉該角色在出道24年後首次斬獲「女子最優秀演技獎」和「最佳情侶獎」。



第三位就是tvN熱播劇《Link：盡情吃，用力愛》的女主角文佳煐。 文佳煐1996年在德國出生，國小3年級舉家遷回韓國。 9歲時叔叔們將她的照片發給招募廣告模特的公司，結果一下就中選，文佳煐就這樣從模特開始走上演員道路。



文佳煐2006年出演第一部電視劇《墜落天使珍妮》，之後每年都有一到兩部作品，2018年憑《偉大的誘惑者》斬獲MBC演技大賞「女子優秀演技獎」，在《那個男人的記憶法》和《女神降臨》的出色表現也令人印象深刻。

現在文佳煐和呂珍九主演的《Link：盡情吃，用力愛》剛剛劇終，這是兩人在《自鳴鼓》《名家》之後第三次合作，雖然收視率令人惋惜，但兩位主角的演技和化學反應仍獲得不少好評。



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