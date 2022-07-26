許城泰來《驚人的星期六》要求「不要坐在太妍旁邊」，原來是因為太害羞！不敢直視握手也不知所措～

Taenggu太妍真的在《驚人的星期六》蒐集好多明星粉絲！話說許城泰本人跟演戲反差也太大XD

tvN全新水木劇《獵鑽緝兇》（Adamas）即將上檔，演員陣中的許城泰（飾演崔總管）和李秀敬（飾演金瑞熙）上週六（23日）來到節目《驚人的星期六》宣傳，開場就有相當有趣的場面。

MC Boom透露許城泰事前拜託了作家和PD「不要讓他坐在太妍旁邊」，許城泰想回答這個問題，卻緊張到狂冒汗、拿著手持電風扇狂吹，被Boom吐槽：「不好意思，請問那是手持麥克風嗎？」旁邊的人也看見他的手直發抖。



「不是什麼大問題，因為在眾多歌手，她是唯一……很久以前就是她的粉絲。」許城泰解釋自己從李炳憲和鄭雨盛主演的電視劇《雅典娜：戰爭女神》（2010）聽到了OST〈我愛你〉，查了之後得知是少女時代的太妍便很驚喜，自此成了太妍粉絲。



太妍聽了又驚又喜，旁人就拱他們倆正式打招呼，結果許城泰被朴娜勑發現視線都往地上看，許城泰連忙揮揮手：「我無法直視她……」



許城泰還說自己因為是INFJ，會重複聽愛上的那首歌。太妍聽了更開心了，因為己也是INFJ，INFJ還是全球少見的2%少數人呢！眾人又開始七嘴八舌拱他們握手，許城泰很不好意思擦了擦手才上前。



許城泰握完便手足無措，手騰空甩著甩著，太妍看了又笑出來。Boom祝福這對粉絲與偶像能在節目變更親近，太妍興奮的高舉雙手：「我也是他的粉絲！」



快來看《驚人的星期六》這片段吧！也一定要聽聽太妍的〈我愛你〉！







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