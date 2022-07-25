【分集劇情】《還魂》一樁還魂人命案揭開陳武計謀，張煜為無德縱身躍下懸崖！（ep.12）

tvN奇幻劇《還魂》講述大湖國術士們的愛情與成長故事，昨晚這集信息量也超大，可憐的落壽真是被徹底利用了！

*以下內容包含第12集關鍵劇情！



陰陽玉展現威力！

世子得知無德那枚藍色「鳥蛋」還有另一枚，心生醋意，想用水氣毀掉。 不料這反而激發了它的能力：兩枚對玉的持有者突然感到心跳和吸引，無法抗拒地走向彼此！最終世子和張煜在橋上深情相會，尷尬地約定再也不要使用它XD



張煜闖天府館破解結界

張煜跟無德一起去天府館送小吃，帶落壽溜進她父親工作的宿星台回憶往事。 這時陳武追蹤金內官也來到此處，把張煜關進結界、讓金內官吸幹無德的元氣。 張煜感知到無德有危險，情急之下竟破解結界成功逃脫！



無德出招嚇壞自己

毫無功力的無德被金內官吸走元氣、命垂一線，但當張煜掙脫結界趕來時，看到的卻是她將金內官元氣吸光。 無德恢復神志後以為自己失控，警告張煜不要接近她，擔心傷到對方。 但張煜毫不在意，心疼地抱住她給予安慰。



朴進發現陳武的計謀

陳武幫大江通運的老主人與年輕弟子互換靈魂，偽裝出老主人被刺客殺死的假像。 朴進發現蹊蹺，派徐律確認死者是還魂人之後將其石化。 火葬後石化的屍體出現在眾人面前，施行還魂術的事實敗露，陳武於是殺掉年輕弟子（老主人靈魂）滅口。

這件事令朴進意識到，多年來陳武可能一直在做這件事：用還魂術幫術士更換身體，再派殺手處理掉舊的身份，而落壽就是這其中的一枚棋子。 落壽父女都被陳武利用之後拋棄，一番話被張煜聽得清清楚楚。



金內官揭曉王妃真面目

金內官希望換一副新的身體，為此向王妃施壓，談話間說出王妃身體內的靈魂其實是崔氏巫女，而王妃的靈魂、巫女的身體則被藏起來，巫女還有手足在辰曜院等待進宮。



下集預告裡，陳武再次回到宿星台跟張煜對峙。 金道主被告知家中有「不懷好意的趙家人」，麻衣李先生問她：「若那個魂真的留下來跟在張煜身邊怎麼辦？ 」（李先生不要添亂啊ᅲᅲ）徐律對落壽感到抱歉，認為當初不該把她獨自留在山上。 世子又跟無德打了新的賭，這次的賭注是無德本人！



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