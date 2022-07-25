[分集劇情]《為何是吳秀才？》最終回收視創新高！所有案件真相大白，TK會長許峻豪絕對沒想到被他背叛！（EP15－16完）

[有雷]《為何是吳秀才？》最後兩集用長長的法庭戲來說明所有案件真相， TK會長許峻豪想用聽證會讓徐玄振終身都無法再成為律師，沒想到反被揭開所有醜陋真相！眾叛親離讓觀眾們大呼過癮，最終回收視飆破2位數！

以下為防雷線



《為何是吳秀才？》吳秀才（徐玄振飾）剛得知親生女兒的存在卻在不久後即目睹她的死亡，令她難以接受，自己的一生怎麼會如此糟糕，留下了遺書打算做出極端選擇，幸好由公燦（黃寅燁飾）找到並帶回了吳秀才，法學院團隊也大展所長，除了找到公燦（金東九）當年被誣賴的相關證據，更有許多關鍵影片直指所有案件的真兇。



劇情再度回到一開始最吸引觀眾注意的朴素英墜樓案，此案的真兇並非已在車內被炸死的洪石八，原來同樣是萬惡的崔泰國！河室長再度出示了自己當日在頂樓暗中錄下的影片，朴素英懷孕並被崔泰國要求與安議員製造緋聞，她希望得到一筆錢拿掉小孩並離開韓國，在與崔泰國談判的過程，朴素英已作勢威脅，要求崔泰國快給錢不然就跳下去，就這樣從頂樓被推下。吳秀才事前雖已取得胎兒DNA與崔泰國相符的證據外，河室長的關鍵影片已讓崔泰國百口莫辯。



不僅如此，金東九被誣賴為殺妹兇手一案，雖然TK方面想主張吳秀才未盡力辯護，為失職的律師。不過吳秀才一方則是調查了兇刀上的指紋，除了死者以及金東九的指紋以外，更留有TK會長崔泰國（許峻豪飾）的指紋！直指他才是真正的殺人兇手。為了包庇自己的兒子，出手殺了關鍵證人全娜貞，而依照指示進行棄屍的司機河室長，竟偷偷錄下了當時的畫面，成為吳秀才的有力證據。即使現場崔泰國的兒子崔周菀突然承認自己與其他兩人是殺人兇手，卻無法否認影片中的崔泰國。河室長也出面說明因棄屍過程中被金東九發現，只好擊暈他並誣賴他是殺妹兇手。最後TK會長崔泰國始終沒有承認錯誤，看著他一手建立的TK帝國毀於一旦，只是懦弱地選擇了服藥輕生。



原本忠心耿耿的河室長，在歷經兒子的死亡後，吳秀才對他表明自己也經歷喪女之痛，但也因為孩子在遠處看著自己，而期許自己往後的日子應該過得更端正，希望河室長觀察崔泰國會長對他的態度。而當河室長發現崔泰國只想把所有的罪狀都推給河室長一人扛下，他也相當心寒於是將所有證據全部提供給吳秀才。崔泰國的二兒子同樣對父親的行徑無法苟同，也提供了關鍵錄音檔成為證據。



吳秀才經歷萬念俱灰，幾乎已無求生意志的痛苦，在緊要關頭轉念繼續奮鬥下去，最終也讓正義得以伸張，TK事務所隨著會長的離世也已人去樓空，吳秀才不再開設大型律師事務所，每天周旋於權謀之間，而是安於現狀為自己而活。



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞