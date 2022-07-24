【分集剧情】《还魂》「我中了毒，而你是解药！」两位主角一直闹脾气，另一对CP已经超车啦！（ep.11）

tvN奇幻剧《还魂》讲述大湖国术士们的爱情与成长故事，昨晚这集张煜的告白收到意想不到的回复，落寿为逼徒弟进步再出狠招！

*以下内容包含第11集关键剧情！



张煜陷入「单相思」

张煜对无德告白心意，而无德害怕这份感情、嘴硬说他是中了毒，张煜不依不饶，表示要抓住她这个解毒药不放。 张煜和当具聊天后以为徐律才是无德的意中人，以为自己只是一厢情愿，尴尬得不愿意起床。



无心修习的张煜跑回张家，看到金道主非常为他自豪，重新获得修行动力。 回到松林后，他发现无德跟世子打了赌：如果张煜跟10个松林弟子对战后全部输掉，他送给无德的「鸟蛋」就归世子所有。



落寿再次化身狠毒师父

无德对张煜恨铁不成钢，决定利用他对自己的喜欢来逼迫他。 她知道张煜不会让鸳鸯玉落入别人手中，所以故意用玉打赌，还强调说「那是我至今收过最珍贵的东西。 」



当具&超妍私定终身

当具宁愿放弃松林继承人之位也想和超妍成亲，受到感动的超妍决定和他在一起。 当具问朴进可有能代替他继承松林的私生子？ 被朴进生气地赶跑XD



中年CP三角恋

麻衣李先生非常珍视金道主送他的围巾，因为许琰把泡菜汤汁溅上去而生气不已，还摘花送给金道主表达心意。 （这就是一百多岁的情窦初开吗XD）

另一边，朴进仍然不知道金道主因为什么生气，还差点买了白菊花送给她，幸亏花店主人及时阻止。



陈复妍的灵魂

陈湖景当年怀孕13个月未能生产，拜托张强做法用冰石的力量召唤亡魂，最终在张强「特别接受苍天之气」那天生出陈复妍。 （有观众猜测召唤来的亡魂就是200年前的陈雪兰！）

陈武发现小骗子不是盲人本想把她处死，小骗子狠心装盲，表示自己是假复妍的最佳人选。 陈武对她很满意，在她面前展示了还魂术，让她将来把陈湖景单独带来。



下集预告里，无德心疼张煜在比赛中受伤，张煜也心疼无德湿了鞋子。 还魂人杀手闯入京城，朴进要求留活口、陈武则与他相反，与张煜大打出手。 徐律认为还魂人是怪物、非常危险，张煜则认为有办法保护世人不被怪物伤害。



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