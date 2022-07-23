《我们的蓝调时光》「英珠」卢允瑞有望出演tvN新剧《头号绯闻》！在剧中饰演全道嬿的女儿

《头号绯闻》由全道嬿、郑敬淏主演，而在《我们的蓝调时光》里饰演小妈妈「英珠」的卢允瑞，也有望加盟。已经开始期待演员们的火花了～



《高校处世王》、《Oh 我的鬼神君》柳济元导演和杨熙胜编剧将「三搭」，推出tvN新剧《头号绯闻》，找来全道嬿和郑敬淏担任主角。描述王牌讲师与学生家长之间所发生的浪漫故事。

全道嬿饰演「南幸善」，国家代表出身、很晚才接触补习教育。她是「国家代表小菜」女社长，即使面对挫折也绝不退缩，坚信自己选择的外柔内刚型人物。入门补习市场后，与明星讲师崔志烈结下不解之缘。

郑敬淏饰演「崔志烈」，一个「天赋型」加上「努力派」的人物。凭藉出色的讲课能力、敏捷的口才和圆滑的社交能力，成为明星讲师，可谓「财」貌兼备。但因为在业界名声太大，一刻都不敢放松，导致他的性格更加敏感、冷漠。直到邂逅精力无限、阳光积极的南幸善，人生终於发生改变。

而在《我们的蓝调时光》里饰演小妈妈「英珠」的卢允瑞，则有望饰演南幸善的女儿「南海伊」。2000年出生的卢允瑞为新人演员，2018年起以平面模特儿身分接拍许多广告。《我们的蓝调时光》是她出演的第一部电视剧，她以细腻且真实的情感诠释未婚怀孕的高中生。近期出演Zico新曲《Freak》MV，还有另一部与金裕贞、边佑锡、朴柾佑合作的Netflix电影《二十世纪少女》待上映。

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