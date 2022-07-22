《黑話律師》李鍾碩＋林潤娥7月29日首播！關鍵重點劇情＋人物設定先公開！

MBC將於7月29日接替《醫法刑事》後續播出的《黑話律師》，由李鍾碩與林潤娥正式展開精采故事，而一定要知道的關鍵觀前看點也在此事先公開。

#揭開暗黑世界的神秘面紗之「Big Mouse」

第一個不容錯過的關鍵詞就是全劇主角「黑話律師」（Big Mouse），將說明這部作品的世界觀，擁有外號「Big Mouse」的平凡律師朴昌浩（李鍾碩飾），捲入了自己被委託的一宗殺人案件，被認為是天才詐欺犯而背負汙名入獄服刑。朴昌浩與他的妻子高美好（林潤娥飾）將聯手揪出陷害他的元兇以及真正的「Big Mouse」。



不僅如此，九川市長崔道河（金柱憲飾）以及九川醫院院長玄朱熙（玉子妍飾），媒體財團郵政日報的社長孔志勳（楊慶元飾），而「Big Mouse」可能就藏身在這些特權份子的秘密私人聚會「NR論壇」，為了揭開他的真面目，李鍾碩與林潤娥伺機而動，慢慢展開計畫，接近這個暗黑世界之王。



#美麗的表面之下隱藏的九川市

《黑話律師》將以人口超過百萬並夢想即將升格為廣域市的假想都市九川市為背景，擁有帥氣外表與高能力，檢察官出身的民選市長崔道河，在經濟、教育、文化、福利與治安等各方面都在水準之上，可望成為最適合居住的城市。不過表面風光的九川市，卻藏有各種陰謀以及檯面下的不正之風，譬如特權階層的秘密私人聚會「NR論壇」，掌握了九川市的政治、輿論以及醫療。無法無天的地下秩序更令人好奇。



#無權無勢只為生存的市井小民如何拼命活下去？

生活在九川市的平凡夫妻朴昌浩及高美好，面對突如其來的指控而措手不及，從律師變成階下囚的朴昌浩，每日必須與獄中這群包含了詐欺前科犯傑利（郭東延飾）等龍蛇雜處的犯罪者們展開生存鬥爭，為了拯救丈夫，高美好將與父親一同奮不顧身地投入這場戰爭。面對「NR論壇」這堵高牆，平凡的小市民將如何打入核心？



《黑話律師》將於7月29日晚間9點50分接替《醫法刑事》播出，勝率只有10％勉強生存的律師朴昌浩，偶然被捲入受託的一宗殺人事件而鋃鐺入獄，更被陷害為詐欺犯「Big Mouse」，生活一夕間變調，妻子如何幫助他擺脫汙名並查出真相？



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