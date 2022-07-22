《黑话律师》李钟硕＋林润娥7月29日首播！关键重点剧情＋人物设定先公开！

MBC将於7月29日接替《医法刑事》后续播出的《黑话律师》，由李钟硕与林润娥正式展开精采故事，而一定要知道的关键观前看点也在此事先公开。

#揭开暗黑世界的神秘面纱之「Big Mouse」

第一个不容错过的关键词就是全剧主角「黑话律师」（Big Mouse），将说明这部作品的世界观，拥有外号「Big Mouse」的平凡律师朴昌浩（李钟硕饰），卷入了自己被委托的一宗杀人案件，被认为是天才诈欺犯而背负污名入狱服刑。朴昌浩与他的妻子高美好（林润娥饰）将联手揪出陷害他的元凶以及真正的「Big Mouse」。



不仅如此，九川市长崔道河（金柱宪饰）以及九川医院院长玄朱熙（玉子妍饰），媒体财团邮政日报的社长孔志勋（杨庆元饰），而「Big Mouse」可能就藏身在这些特权份子的秘密私人聚会「NR论坛」，为了揭开他的真面目，李钟硕与林润娥伺机而动，慢慢展开计画，接近这个暗黑世界之王。



#美丽的表面之下隐藏的九川市

《黑话律师》将以人口超过百万并梦想即将升格为广域市的假想都市九川市为背景，拥有帅气外表与高能力，检察官出身的民选市长崔道河，在经济、教育、文化、福利与治安等各方面都在水准之上，可望成为最适合居住的城市。不过表面风光的九川市，却藏有各种阴谋以及台面下的不正之风，譬如特权阶层的秘密私人聚会「NR论坛」，掌握了九川市的政治、舆论以及医疗。无法无天的地下秩序更令人好奇。



#无权无势只为生存的市井小民如何拼命活下去？

生活在九川市的平凡夫妻朴昌浩及高美好，面对突如其来的指控而措手不及，从律师变成阶下囚的朴昌浩，每日必须与狱中这群包含了诈欺前科犯杰利（郭东延饰）等龙蛇杂处的犯罪者们展开生存斗争，为了拯救丈夫，高美好将与父亲一同奋不顾身地投入这场战争。面对「NR论坛」这堵高墙，平凡的小市民将如何打入核心？



《黑话律师》将於7月29日晚间9点50分接替《医法刑事》播出，胜率只有10％勉强生存的律师朴昌浩，偶然被卷入受托的一宗杀人事件而锒铛入狱，更被陷害为诈欺犯「Big Mouse」，生活一夕间变调，妻子如何帮助他摆脱污名并查出真相？



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