【剧透】《非常律师禹英禑》EP.8禹爸爸揭陈年旧事，英禑勇敢认亲母！女主「恋商」觉醒，直球式告白

《非常律师禹英禑》第8集精彩继续。

第8集延续了第7集中的「撤销昭德洞区间整改案」，精彩的同时又充满了悸动，郑明锡（姜其永 饰）带领禹英禑（朴恩 斌 饰）、姜秀妍（河允景 饰）和权敏宇（朱钟赫 饰）「以卵击石」大获全胜，禹英禑直球式告白另观众心跳加速。



汪洋律所的代表韩宣荣（白智媛 饰）告诉郑明锡等人可以利用舆论来掌握主动权， 於是汪洋律所前往昭德洞现场检证的当日特意邀请了记者一同前往，然而事情并非众人想像中那般顺利，原本是想展示昭德洞无形的价值以及居民们的爱乡之心，没想到却被泰山律所使计破坏了，太守美（陈京 饰）的发言顺利地离间了里长和居民。

连老天爷似乎都站在了泰山这边，下起了大雨，前来现场检证的法官们显得很不耐烦，现场检证非但没帮到乡民们，反倒弊大於利。 裁判长要求在下次开庭之前拿到居民们的同意书，反对建造幸福路的居民人数过半才行。 一边是迅速行动的泰山，一边是束手无策的汪洋...... 汪洋的字典里从来没有「放弃」二字，众人为了挽回居民的心，不惜现场举行了即兴公演。 正当众人沉浸在歌声中时，禹英禑和太守美在朴树下偶然碰面，太守美称赞禹英禑在「婚纱案」中的机智，表达了好感，甚至提出了让她跳槽来泰山。



因「走后门就业」而泄气的禹英禑想要摆脱爸爸，决心跳槽去认可自己实力的泰山。 禹爸爸得知真相后心态崩塌，不得不说出其实太守美是英禑妈妈的事实。 震惊的英禑从台阶上跌落住进了医院，禹爸爸也告诉了她所有的旧事，默默听著爸爸讲述的英禑突然得到了灵感，找到了能够推翻整改案的关键所在。 同时郑明锡也推波助澜，利用一把雨伞要求原来的裁判部回避，上司和下属齐心协力让众人看到了鸡蛋也能击破石头的奇迹。



禹英禑找到了太守美，告诉对方自己就是她的女儿，同时也表达了自己仍将留在汪洋、守在爸爸身边的意思。 太守美以为禹英禑会怨恨自己，没想到禹英禑却告诉她：「那天在昭德洞山坡上一起看朴树的那个瞬间，真的很美好，一直想要见你一面，见到你很高兴。 」没有埋怨、没有委屈，也没有痛哭......



此外，禹英禑对李浚浩（姜泰伍 饰）的爱意终於「觉醒」，她勇敢的告诉对方：「那天，我的心跳非常快，所以，我确实很喜欢你。 」 一直以来李浚浩都对禹英禑展现出了别样的情愫，两人是否是双向奔赴，「鲸鱼CP」能否成功交往，让我们继续关注接下来的剧情吧。



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