他们的名字你有没有叫错过？曹政「爽」、禹「卓」奂、高庚「勺」、金惠「渊」

别看韩星们的韩文名字看起来简简单单，但有些人的汉字写起来超难，甚至看到都不会读！

李姃垠

嗯，如果是第一次见到这个名字，你会念吗？ 反正小编查了字典才知道李姃（音同争）垠（音同银）。 「垠」脱离了「浩瀚无垠」差点就没认出来，「姃」有没有错误地读成「止」？



魏嘏隽

啊，三个字有两个不认识，正名之前都翻译成「魏河俊」，简单好认，正名之后虽然看起来很有格调，但真心好难认。嘏（音同滚、假）、隽（音同俊、倦），所以到底中文要怎么念？ 滚俊，假俊，滚倦，假倦？



徐志焄

焄也是一个多音字，音同「昏」或「勋」，小编个人觉得徐志焄（勋）更好听哎，也符合韩文的「훈」读音。



高庚杓

又是多音字，音同「勺」或者「标」，读成高庚「勺」也没有不对，只是「标」听起来更帅气，且和韩文命中「표」字更对应。



韩韶禧

韶（勺）禧（洗），不念「哨西」哦！！



曹政奭

小编不相信没人读过「曹政爽」，两个字真的太像了。



李沇熹

虽然「允」和「沇」只差了三点水旁，但读音却天差地别，人家叫李沇（演）熹（西）啦。 看过《甄嬛传》的一定认识「熹」这个字，甄嬛黑化回宫后的封号就是「熹贵妃」。



金惠奫

奫（音同晕），意为「水深广的样子」，相信很多人一开始都读成「渊」吧，这个字真心少见。



禹棹奂

人家叫棹（音同照）奂，不是禹「卓」奂啦。



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