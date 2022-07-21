在聽李秀滿講話的Super Junior成員們！聽到隊長利特喊了「孩子們～這邊」馬上往聲音方向走去！

Super Junior 日前帶著正規11輯《The Road : Keep on Going》回歸，7月15日至17日他們也在首爾舉行第九次世界巡迴演唱會《Super Show 9 : Road》。

在演唱會後台， Super Junior 成員們本來站在李秀滿旁邊聽他講話，這時隊長利特喊了一聲：「孩子們～這邊。」成員們就像是被迷住一樣，銀赫和東海完全沒有猶豫，直接往聲音傳來的地方走，神童和厲旭也跟著轉方向，圭賢則是不敢動 XD 不過...最後大家還是走回來啦！

this video just showed super junior listens to leeteuk more than lee sooman pic.twitter.com/cS8cQkFZoK — ꕤ (@xxteukie) July 18, 2022

這也讓網友們表示：「一下子就能感受到利特是隊長」、「像被迷住了一樣跟著走 哈哈哈」、「走著走著又打起精神回来，更搞笑更可爱了」、「像被迷住了一樣，一直走的样子太好笑了」、「走著走著，停住，恭敬」、「隊長的話比較重要」、「身體反應100分」等等。



而《Super Show 9 : Road》以首爾為起點，之後會到曼谷、馬尼拉等地開唱。



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