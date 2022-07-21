在听李秀满讲话的Super Junior成员们！听到队长利特喊了「孩子们～这边」马上往声音方向走去！

Super Junior 日前带著正规11辑《The Road : Keep on Going》回归，7月15日至17日他们也在首尔举行第九次世界巡回演唱会《Super Show 9 : Road》。

在演唱会后台， Super Junior 成员们本来站在李秀满旁边听他讲话，这时队长利特喊了一声：「孩子们～这边。」成员们就像是被迷住一样，银赫和东海完全没有犹豫，直接往声音传来的地方走，神童和厉旭也跟著转方向，圭贤则是不敢动 XD 不过...最后大家还是走回来啦！

this video just showed super junior listens to leeteuk more than lee sooman pic.twitter.com/cS8cQkFZoK — ꕤ (@xxteukie) July 18, 2022

这也让网友们表示：「一下子就能感受到利特是队长」、「像被迷住了一样跟著走 哈哈哈」、「走著走著又打起精神回来，更搞笑更可爱了」、「像被迷住了一样，一直走的样子太好笑了」、「走著走著，停住，恭敬」、「队长的话比较重要」、「身体反应100分」等等。



而《Super Show 9 : Road》以首尔为起点，之后会到曼谷、马尼拉等地开唱。



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