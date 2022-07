在听李秀满讲话的Super Junior成员们！听到队长利特喊了「孩子们～这边」马上往声音方向走去！

Super Junior 日前带著正规11辑《The Road : Keep on Going》回归,7月15日至17日他们也在首尔举行第九次世界巡回演唱会《Super Show 9 : Road》。

在演唱会后台, Super Junior 成员们本来站在李秀满旁边听他讲话,这时队长利特喊了一声:「孩子们~这边。」成员们就像是被迷住一样,银赫和东海完全没有犹豫,直接往声音传来的地方走,神童和厉旭也跟著转方向,圭贤则是不敢动 XD 不过...最后大家还是走回来啦!

this video just showed super junior listens to leeteuk more than lee sooman pic.twitter.com/cS8cQkFZoK