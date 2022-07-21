劉亞仁、李奎炯、金成均、高庚杓到邕聖祐！新電影《極速首爾》將於8月26日於OTT平台公開

Netflix新電影《極速首爾》（前譯《首爾大作戰》）終於敲定在暑假結束前公開！劇情描述在1988年，懷抱著美國夢的上溪洞Supreme團隊接到了一個無法拒絕的提案，而展開了VIP秘密資金的調查作戰，全劇含有大量飛車追逐鏡頭，精彩可期。

演出的演員也從先前陸續公布時就令觀眾們密切期待，包含了《地獄公使》劉亞仁，《分手的決心》高庚杓，《秘密森林》李奎炯，《從零開始愛上你》朴柱炫，《境遇之數》邕聖祐，《雖然是精神病但沒關係》吳正世，《迷網追兇》金成均，《柏青哥》鄭雄仁，《三姊妹》文素利等等，演技派眾星雲集自然也引發許多話題討論。



日前《極速首爾》海報已公開，一輛似乎在疾駛中的車輛，在地上所留下的痕跡清楚可見是88，暗示這部電影的背景即設定在1988年，也讓大家好奇這部充滿飛車元素的作品。也由於故事背景設定在1988年，大家可想而知所呈現的飛車追逐鏡頭將出動一連串骨董老式車輛，加上全國瘋奧運的1988年，追逐隱藏的VIP秘密資金這場異想天開的首爾大作戰，公開前就成功吸引了觀眾們的好奇心。

所謂上溪洞Supreme團隊中被稱為最強飄移者的東旭，由劉亞仁飾演，充滿感性的DJ宇三則由高庚杓演出，人體導航福南則由李奎炯演出，總騎著腳踏車的鬼才允熙則由朴柱炫飾演，足智多謀就像馬蓋先的老么準基則由邕聖祐演出，這個特級團隊將如何合作呈現他們的默契？而跟團隊們對立的人則是負責運送秘密資金的李室長（李奎炯飾）與VIP實際掌握權力的人物姜會長（文素利飾），吳正世與鄭雄仁則將演出檢察官。《極速首爾》將於8月26日透過Netflix公開。



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