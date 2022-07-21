丁一宇&俞利主演ENA新作《Good Job》惊传导演与演员不合下车！官方澄清转任编剧

变成罗生门了。

丁一宇与俞利主演继《打包袱－盗取命运》后迅速二次搭档的作品《Good Job》，昨（20）日惊传导演因为与演员不合下车，不过官方对外澄清并非事实。

《Good Job》讲述财阀侦探「殷贤基」，和拥有超级视力、爱管闲事的「韩雪禄」相遇之后，惊心动魄的浪漫侦探调查故事。由於是MBN高收视作品《打包袱－盗取命运》男女主角丁一宇与俞利再度合作之作，加上是热门剧《非常律师禹英禑》所属电视台ENA最新制作的电视剧，观众期待度不低。



然而，根据‎JTBC娱乐新闻‎

报导，《Good Job》由於在拍摄中途，柳升进导演与演员产生争执，柳升进卸下导演一职，由执导过《复仇吧》、《梨泰院Class》的姜敏九导演接棒。（按：柳升进执导过电影《男友从军记》、OCN电视剧《Train》）

消息传开后，一些网友议论纷纷：「到底是发生什么事？」，有人推敲应该不是主演丁一宇与俞利的问题，留言：「他们应该不是会和导演吵架的个性，如果是主演的话，应该会直接公开？」但也有人认为若导演是和配角产生纷争，应该是更换配角而非导演。

随著流言不胫而走，ENA随后对外正式说明为何更换导演，声明：「柳承镇导演是为了提高作品的品质，转原创位置进行剧本制作，是经过充分讨论所做的决定，并非如报导所说和演员不合。」也说明姜敏九上任新导演后，会和演员与制作团队为展现好作品而努力。

此声明一出，有人相信有人不相信，也有人疑似突破了盲点：「这样看来，反倒是对编剧不满意吧？因为没时间了，所以亲自修改剧本？」目前关於《Good Job》制作团队的消息很少，不清楚原编剧何人，外界也多是因为此次导演下车的消息才知导演为柳升进。

《Good Job》订定於下月24日首播，已有网友担心是否会因制作上出现变动，档期延宕。

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