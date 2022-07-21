KSDｘ「黃Viu」送《說出你的願望》7月27日獨家線上見面會門票

喜歡池昌旭的、或你是SONE的朋友注意啦！黃Viu這次獨家舉辦池昌旭和秀英主演的《說出你的願望》線上見面會，現在送出門票等大家跟２位主角線上見面！

詳情請參考以下：

送出： 《說出你的願望》線上見面會門票１０個名額 (送出給10位，每位可得1個名額)

見面會時間：7月27日 （星期三）20:00

活動日期：即日起至7月24日

公佈日期：7月25日中午

（會在此頁面公佈！）

請按以下指示參加活動～

(1) 按此 進入「KSD韓星網 Instagram」 如下圖，按紅圈的追蹤 (手機或PC也可以)



(2) 請按此填寫參加表格 😉

*使用iPhone APP瀏覽本頁者，請長按著＂這裡＂來打開參加表格

＊本活動供：KSD香港用戶參加

＊是次活動的門票／交換券／獎品將會透過電郵發佈得獎者認領及觀賞

本次交換券為「門票／交換券」使用規範：

* 門票／交換券為非賣品

＊放映時間依上映戲院現場公布為準，逾期作廢，不得折合現金

＊本票券或需加蓋本公司鋼印或印章始生效，盜版本券者，依法究辦

＊片商保留修改及更動此券使用方式之權利，如有更動以戲院現場公布為準

特別鳴謝合作方：黃Viu煲劇平台

圖源：黃Viu煲劇平台提供

注意：

- 韓星網會把得獎者的參加資料交予主辦方/片商，以供核對及送出禮品／門票之用。（非得參加者同意，資料不會用於其他用途）

- 上述禮品為非賣品

- 嚴禁透過網路拍賣等，黃牛等向第三人兜售、轉賣，違者如經查獲將依法究辦

- 每人只可以參加一次，重覆參加會被取消資格

- KSD韓星網或合作方保留一切對活動細則更改之權利

韓星網@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞