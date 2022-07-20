【第1屆青龍系列大獎】《語意錯誤》朴栖含&朴宰燦雙雙獲人氣獎！朴栖含缺席卻也發布長文「感謝這樣的奇蹟」

太感動了~

今年上半年超人氣BL劇《語意錯誤》，兩位男主角朴栖含與朴宰燦於昨（19）日韓國第一屆青龍系列大賞雙雙拿下人氣獎。

由於朴栖含服役中不克前往，僅朴宰燦上台領獎。從朴宰燦的神情與感言聽得出來他內心的激動，他說：「不到一年的時間裡發生了很多變化，我還有點反應不過來，透過《語意錯誤》這部作品拿到人氣獎，非常感謝一起獲獎但無法前來的栖含哥。」同時感謝《語意錯誤》導演們、經紀公司東耀娛樂與DKZ成員。



可愛的是，朴宰燦事後才驚覺忘記感謝粉絲「Ari」，急忙發布限時動態表示自己太緊張了，道歉、感謝並搭上哭哭表情。今（20）日也發了貼文：「雖然已經過了一天，但還是沒有真實感。非常感謝我們的《語意錯誤》團隊，我會成為總是盡最大努力的朴宰燦！Ari，我愛你們。」



朴栖含悉知獲獎後，馬上轉發了《語意錯誤》投資平台WATCHA的祝賀限時動態，也寫下自行在限時動態寫下長文：「不知道該怎麼感謝……想不起來要表達感謝的詞了……首先恭喜一起又哭又笑且辛苦的宰燦，非常感謝。」

同時感謝「創造奇蹟」的《語意錯誤》導演、製作團隊與演員們，還有經紀公司的家人，把身邊的工作人員都提及了，連他自己都說要感謝的人「太長了」。文末，他感謝支持他的人們、家人，也祝福大家身體健康，表示會以帥氣的樣貌回歸。



▼經紀公司與WATCHA祝賀貼文



青龍系列人氣獎由網友投票選出，再次印證了《語意錯誤》人氣仍在延燒中。朴栖含與朴宰燦其實也雙雙入圍新人獎，只可惜沒能拿下，不過從他們表達的感言之中，已能感受他們非常知足惜福。

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