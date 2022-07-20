金宣虎為話劇宣傳，記者會上首度面對媒體淚眼再致歉：「抱歉讓大家擔心了，會更加努力」

演員金宣虎目前正參演話劇《Touching The Void》中，並飾演主角Joe。從7月8日開演以來，有金宣虎演出的場次門票早已銷售一空。7月20日下午他更透過話劇記者會首度正式面對媒體，一開口又再度對大家致歉。

金宣虎出席今日下午在大學路藝術2館所舉辦的話劇《Touching The Void》的記者會，也是他歷經私生活爭議後首度正式站在媒體面前，他選擇在記者會開始前獨自走上台，雖然相當不容易，但他表示「認為在開始前先問候大家才是道理」，於是拿起了麥克風，更傳達了自己緊張的心情。他覺得在一個介紹新作品的場合上，必須說出這些話讓他感到很抱歉，有許多人為了這次的作品從春天到夏天都在忙碌著，還說覺得自己連累了這部作品。



金宣虎再度向大眾致歉，表示因為負面的消息而讓大家為他擔心，並且這段自我反省的時間內，他也反覆思考自己的不足，期許自己日後更加努力。據說他說到這裡還因此淚灑現場。金宣虎自去年10月爆發私生活爭議後，就中斷所有活動消失在大家面前，經過了好幾個月的時間，今年3月才再被粉絲們看見他前往泰國拍攝電影《悲傷熱帶》的身影，而7月9日也才正式透過話劇重新回到舞台。



話劇《Touching The Void》背景設定於1985年，沒有人征服過的祕魯安地斯山脈，英國登山家Joe以及Simon的高山生存記。金宣虎也為此演出進行登山相關的訓練，所屬經紀公司在這段期間也都有陸續釋出幕後的相關照片，預告著他將再度回歸，而今日他也流著眼淚向大家道歉，並期待大眾對他的寬容。



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