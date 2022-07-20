金宣虎为话剧宣传，记者会上首度面对媒体泪眼再致歉：「抱歉让大家担心了，会更加努力」

演员金宣虎目前正参演话剧《Touching The Void》中，并饰演主角Joe。从7月8日开演以来，有金宣虎演出的场次门票早已销售一空。7月20日下午他更透过话剧记者会首度正式面对媒体，一开口又再度对大家致歉。

金宣虎出席今日下午在大学路艺术2馆所举办的话剧《Touching The Void》的记者会，也是他历经私生活争议后首度正式站在媒体面前，他选择在记者会开始前独自走上台，虽然相当不容易，但他表示「认为在开始前先问候大家才是道理」，於是拿起了麦克风，更传达了自己紧张的心情。他觉得在一个介绍新作品的场合上，必须说出这些话让他感到很抱歉，有许多人为了这次的作品从春天到夏天都在忙碌著，还说觉得自己连累了这部作品。



金宣虎再度向大众致歉，表示因为负面的消息而让大家为他担心，并且这段自我反省的时间内，他也反覆思考自己的不足，期许自己日后更加努力。据说他说到这里还因此泪洒现场。金宣虎自去年10月爆发私生活争议后，就中断所有活动消失在大家面前，经过了好几个月的时间，今年3月才再被粉丝们看见他前往泰国拍摄电影《悲伤热带》的身影，而7月9日也才正式透过话剧重新回到舞台。



话剧《Touching The Void》背景设定於1985年，没有人征服过的秘鲁安地斯山脉，英国登山家Joe以及Simon的高山生存记。金宣虎也为此演出进行登山相关的训练，所属经纪公司在这段期间也都有陆续释出幕后的相关照片，预告著他将再度回归，而今日他也流著眼泪向大家道歉，并期待大众对他的宽容。



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