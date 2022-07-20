金泰梨一挥手「900万韩币戒指喷飞」！本人反应超呆萌，「男神们」苏志燮＆金宇彬都在帮忙找戒指！

电影《外星＋人》由崔东勋编导，由柳俊烈、金宇彬、金泰梨、苏志燮、廉晶雅、赵宇镇、金义圣、李荷妮、申正根及李时勋等人主演。

讲述外星人的世界观，内容也相当具有独创性，更有科幻的宇宙飞船与机器人登场，兼具动作与科幻特色。





日前举行的首映会上，演员们依序上台向观众打招呼，到了金泰梨时她一挥手，戴在小拇指的戒指瞬间喷飞，她还朝著飞出的抛物线看去，而戒指就这样消失在地毯中，而她的第一反应就是要找出戒指。

공주가 잃어버린 반지 찾는 영상



김태리 표정 ㄱㅇㅇ

반지 날라갈때

선배릠들이 반지 찾아준 후#김태리 #kimtaeri #외계인 pic.twitter.com/4QehI3cu4J — Fallin (@Falling_luve) July 16, 2022

首映会上也形成有趣的画面：金泰梨寻找戒指、莫名其妙走来走去的柳俊烈和金宇彬、坐立不安的崔东勋导演、努力寻找戒指的苏志燮、期间努力主持人朴京林还努力地在主持、帮不上忙的赵宇振 ，台下的观众应该想说到底在干嘛 XD 最后...戒指由苏志燮找回，主持人说还：「史上最忙的现场！」



这可爱的画面也在韩网引发热烈讨论，更有网友查出金泰梨戴的戒指是 TIFFANY & CO 的 Tiffany T True wide ring，要价900万韩币。网友们更纷纷表示：「这种程度的话，应该要找啊... 晕」、「大家一起找的时候太可爱」、「找不到就回不了家 哈哈哈」、「集体看著地上走来走去太好笑」、「帮不上忙的赵宇振怎么这么好笑」、「苏志燮太帅了」等等。

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