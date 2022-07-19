倒數3天！《IN THE SOOP：友情旅行》最新預告：BTS V 流下眼淚，讓哥哥們超慌張：「泰亨啊你在哭嗎？」

今日（19日）公開朴敘俊、Peakboy、崔宇植、朴炯植、BTS V 等演藝圈代表好友聚在一起的《IN THE SOOP：友情旅行》第三版預告。

去旅行之前，5人聚在一起朋友雖然有些不知所措，但掩飾不住興奮的心情。朴敘俊笑著說：「是怎麼變成現在這樣子的情況呢？」崔宇植還很慌張說自己沒有刮鬍子（笑）！Peakboy：「這個事實決定的吧？」V：「想著那就試一下才（開始）的。」原來這次旅行是 V 策劃的，他也告訴哥哥們：「交給我就行了。」



不過驚慌也是暫時的，5人開始說著旅行中想做的事情，包含釣魚、火懵（불멍，看著篝火發呆）、冰上滑冰、泡溫泉等，預告了今後通過《IN THE SOOP：友情旅行》展現的各種小插曲，好朋友聚在一起一起真的無時無刻都充滿笑聲啊！



之後，他們在篝火前開始聊著天，Peakboy：「但是...其實我第一次說這些。」崔宇植：「說實話當時真的很羨慕。」V 也說：「跟你們在一起時，我好像會很放送。」在睡覺前，V 流下眼淚的樣子被捕捉到，哥哥們一直詢問：「泰亨啊你在哭嗎？泰亨你哭了？怎麼了...為什麼哭了？」讓人好奇啊！



而《IN THE SOOP：友情旅行》總共有4集，將在7月22日晚上9點在 JTBC 首播，會在 Disney+ 上線。

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