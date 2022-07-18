追星的成功範本！(G)I-DLE雨琦去看Super Junior演唱會，被偶像點名＋偶像還跳了自己的歌！

Super Junior 在7月15日至17日在首爾舉行第九次世界巡迴演唱會《Super Show 9 : Road》。

而 (G)I-DLE 的成員雨琦曾多次公開表示自己是 Super Junior 的粉絲。昨日（17日）雨琦也到現場看演唱會，演唱會上她被 Super Junior 點名，銀赫先跳了《TOMBOY》，雨琦也跳了《TOMBOY》回應。

之後，雨琦也在後台和 Super Junior 合照，她也在 IG 更新照片並寫下：「今天很榮幸地去了SUPER SHOW～～在演唱會上還叫了我的名字，真的很感動 ㅠㅠㅠㅠ 我是一個看著 SUPER SHOW 時夢想成為歌手的人，不久前我們 (G)I-DLE 也開了演唱會...一直作為粉絲在台下看著的雨琦也成為了歌手，而且還能站在舞台上，真是太神奇了...我是看著 Super Junior 前輩們成為歌手的，今天前輩們的演唱會上卻叫了我的名字，這真的像夢一樣。想了很多，真的會更加努力，像 Super Junior 前輩們一樣，在舞台上長久地站立，想和成員們長久地走下去。幫助我實現自己的夢想，而且今天也實現了我的夢想，以後會更加努力的，我會成為前輩們值得驕傲的後輩！！」

這也讓網友紛紛表示：「雨琦真的是 SJ 的忠實粉絲」、「夢想成真，作爲歌手來到演唱會，感觸很深吧」、「祝賀雨琦實現願望」、「雨琦追星成功了」、「順利完成世界巡演，成爲世界明星吧」等等。而 (G)I-DLE 在3月發行的《TOMBOY》至今仍在音源榜上位，6月也在首爾舉行首場演唱會，接下來將展開世界巡迴。



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