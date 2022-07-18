2022上半年最火CP就是他們！ 從《我的出走日記》到《語意錯誤》，每一對都有不可替代的魅力

（封面圖源：，Twitter@SBSNOW）
2022年轉眼已經過半，這6個月裡出現了很多讓人印象深刻的韓劇，其中大家最喜歡的CP是哪幾對呢？
這半年韓劇的類型越來越多樣，從轉世情人《不可殺》到陰間使者《還有明天》，從校園曖昧《那年，我們的夏天》到辦公室戀情《社內相親》《柔美的細胞小將》，既有現代病毒《殭屍校園》也有古裝奇幻《還魂》，還有給無數劇迷帶去心靈療癒的《我的出走日記》《二十五，二十一》， 以及帶動BL作品流行的《語意錯誤》。
一起來回顧上半年最具話題度的人氣CP們吧：
1. 《那年，我們的夏天》雄延秀
（圖源：Twitter@SBSNOW）
2. 《社內相親》泰武夏莉
（圖源：Twitter@SBSNOW）
3. 《殭屍校園》秀赫南拉
（圖源：Netflix@《殭屍校園》截圖）
4. 《二十五，二十一》易辰希度
（圖源：Twitter@CJnDrama）
5. 《還有明天》戀中佶
（圖源：Netflix@《還有明天》截圖）
6. 《殭屍校園》青山溫召
（圖源：Netflix@《殭屍校園》劇照）
7. 《不可殺》活可殺（端活）權可殺（閔相沄）
（圖源：YouTube@ tvN drama截圖）
8. 《社內相親》成勳映書
（圖源：Twitter@SBSNOW）
9. 《非常律師禹英禑》英禑濬浩
（圖源：Netflix@《非常律師禹英禑》截圖）
10. 《我的出走日記》美貞具氏
（圖源：JTBC《我的出走日記》劇照）
11. 《還魂》張煜無德
（圖源：FB@tvNDrama）
12. 《不可殺》端活端率
（圖源：FB@tvNDrama）
13. 《Again My Life》熙宇熙雅
（圖源：SBS《Again My Life》官網）
14. 《柔美的細胞小將2》柔美八筆
（圖源：IG@tving.official）
15. 《Link：盡情吃，用力愛》繼勳多賢
（圖源：FB@tvNDrama）
16. 《語意錯誤》宰英尚宇
（圖源：Twitter@watcha_kr）
17. 《氣象廳的人們》夏京時雨
（圖源：JTBC《氣象廳的人們》官網）
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