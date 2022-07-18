2022上半年最火CP就是他們！ 從《我的出走日記》到《語意錯誤》，每一對都有不可替代的魅力

2022年轉眼已經過半，這6個月裡出現了很多讓人印象深刻的韓劇，其中大家最喜歡的CP是哪幾對呢？

這半年韓劇的類型越來越多樣，從轉世情人《不可殺》到陰間使者《還有明天》，從校園曖昧《那年，我們的夏天》到辦公室戀情《社內相親》《柔美的細胞小將》，既有現代病毒《殭屍校園》也有古裝奇幻《還魂》，還有給無數劇迷帶去心靈療癒的《我的出走日記》《二十五，二十一》， 以及帶動BL作品流行的《語意錯誤》。

一起來回顧上半年最具話題度的人氣CP們吧：

1. 《那年，我們的夏天》雄延秀



2. 《社內相親》泰武夏莉



3. 《殭屍校園》秀赫南拉



4. 《二十五，二十一》易辰希度



5. 《還有明天》戀中佶



6. 《殭屍校園》青山溫召



7. 《不可殺》活可殺（端活）權可殺（閔相沄）



8. 《社內相親》成勳映書



9. 《非常律師禹英禑》英禑濬浩



10. 《我的出走日記》美貞具氏



11. 《還魂》張煜無德



12. 《不可殺》端活端率



13. 《Again My Life》熙宇熙雅



14. 《柔美的細胞小將2》柔美八筆



15. 《Link：盡情吃，用力愛》繼勳多賢



16. 《語意錯誤》宰英尚宇



17. 《氣象廳的人們》夏京時雨



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