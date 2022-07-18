【有片】aespa回歸舞台GISELLE頻失誤，韓網吐槽：多練練吧

連粉絲都震驚了，能不能練熟了再上台？

aespa從出道到現在一直被各種吐槽動作划水、態度不端正，這次回歸依舊被網友們抓到了漏洞。 aespa日前攜第二張迷你專輯《Girls》回歸，並亮相Mnet音樂節目《M Countdown》，演繹了同名主打歌曲《Girls》。

然而成員GISELLE的表現讓不少粉絲和觀眾不滿，在歌曲進入副歌部份時，GISELLE的動作明顯有錯誤，雖然很快她就調整好了狀態重新投入，但因為和其他成員形成了強烈的對比，還是被眼尖的觀眾發現。



GISELLE的失誤並未到此為止，愛豆舞台追求「刀群舞」，講究動作整齊劃一，成員們的舞姿應該協調整齊，但GISELLE出現了掉拍的情況，打破了團舞的流暢。還有網友和粉絲吐槽，比起隊友Karina、Winter和寧寧等人，GISELLE的動作力度沒那麼強，顯得很柔弱。

節目播出後引來了大批粉絲和網友的討論，眾人紛紛留言稱：「多練練再上台吧」、「看的途中一直注意到GISELLE」、「是不是因為太忙了，都沒時間練習？」 、「GISELLE看上去狀態不好，大家不要太苛求她了」等。

此外，aespa的新專輯《Girls》首週銷量為142萬6487張，刷新了歷代女團首週專輯銷量第一的新紀錄。

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