你一定想不到《非常律師禹英禑》「董格拉米」名字有深意！這部劇還有多少細節是我們不知道的

禹to the英to the禑，董to the格to the拉米，這是禹英禑和閨蜜董格拉米互相問候的固定模式。

《非常律師禹英禑》正在熱播中，劇裡的每一個人物都飽滿生動，有血有肉，尤其是朱玄英扮演的「董格拉米」更是禹英禑（朴恩斌 飾）學生時期不可或缺的精神支柱和死黨，友誼從學生時代一直延續到了現在。



董格拉米登場時很多觀眾都覺得她的名字很獨特（董格拉米동그라미是韓語圓圈的音譯），格拉米自己也在劇中吐槽過爺爺給大伯、二伯和爸爸起名字如同給狗狗起名一樣隨意，不知道董爸爸是不是繼承了董爺爺漫不經心的風格，給女兒起了個「圓圈」當做名字。 （按照意譯的話，董格拉米應該叫「董圓圓」。）

其實閨蜜叫「董格拉米」有著深意，有觀眾就注意到了這一點並在網路上解釋，引發了廣大網友的共鳴。 熱心觀眾解釋稱：「自閉症患者在童年時期偏愛圓形物體，很喜歡瓶蓋、輪子之類的東西，因為圓圈沒有棱角，可以隨意滾動，他們不會因為有棱角而產生壓迫感，內心會感到平靜。 自閉症患者有一個重要特徵就是興奮時會原地轉圈，我覺得編劇是知道這些自閉症癥狀的，兩人相處時對方是讓英禑平靜下來的存在，這才給禹英禑的死黨起了「董格拉米」這個名字。 看來編劇有認真做研究。 」



看了熱心觀眾解釋的網友們也紛紛表示認可，稱：「如果真的是的話，編劇也太偉大了吧」、「這部劇真的太細節了，處處藏著深意」等。

《非常律師禹英禑》現在已經被稱為ENA「開台功臣」，首播時收視率僅為0.9%，第6集已經爆升到了9.6%（全國收費家庭基準）。

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