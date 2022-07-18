你一定想不到《非常律师禹英禑》「董格拉米」名字有深意！这部剧还有多少细节是我们不知道的

禹to the英to the禑，董to the格to the拉米，这是禹英禑和闺蜜董格拉米互相问候的固定模式。

《非常律师禹英禑》正在热播中，剧里的每一个人物都饱满生动，有血有肉，尤其是朱玄英扮演的「董格拉米」更是禹英禑（朴恩斌 饰）学生时期不可或缺的精神支柱和死党，友谊从学生时代一直延续到了现在。



董格拉米登场时很多观众都觉得她的名字很独特（董格拉米동그라미是韩语圆圈的音译），格拉米自己也在剧中吐槽过爷爷给大伯、二伯和爸爸起名字如同给狗狗起名一样随意，不知道董爸爸是不是继承了董爷爷漫不经心的风格，给女儿起了个「圆圈」当做名字。 （按照意译的话，董格拉米应该叫「董圆圆」。）

其实闺蜜叫「董格拉米」有著深意，有观众就注意到了这一点并在网路上解释，引发了广大网友的共鸣。 热心观众解释称：「自闭症患者在童年时期偏爱圆形物体，很喜欢瓶盖、轮子之类的东西，因为圆圈没有棱角，可以随意滚动，他们不会因为有棱角而产生压迫感，内心会感到平静。 自闭症患者有一个重要特徵就是兴奋时会原地转圈，我觉得编剧是知道这些自闭症症状的，两人相处时对方是让英禑平静下来的存在，这才给禹英禑的死党起了「董格拉米」这个名字。 看来编剧有认真做研究。 」



看了热心观众解释的网友们也纷纷表示认可，称：「如果真的是的话，编剧也太伟大了吧」、「这部剧真的太细节了，处处藏著深意」等。

《非常律师禹英禑》现在已经被称为ENA「开台功臣」，首播时收视率仅为0.9%，第6集已经爆升到了9.6%（全国收费家庭基准）。

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