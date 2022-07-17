韩国影史TOP1《鸣梁：怒海交锋》前传《韩山岛海战》8月19日在台上映！《分手的决心》朴海日+《拦截声命线》卞约汉

韩国影史票房第一的《鸣梁：怒海交锋》，以真实的海战场景，和充满个性的角色们，以及热血沸腾的故事情节，缔造了观影人次破1761万名、票房卖破1357亿韩币！而今年年度史诗动作巨献《韩山岛海战》，是《鸣梁：怒海交锋》导演金汉珉率领原班团队，斥资300亿韩元打造精彩前传，将於8月19日在台湾磅礴上阵！

前传《韩山岛海战》故事背景发生在《鸣梁：怒海交锋》前，1592年4月，朝鲜在壬辰倭乱爆发后，日军只花了15天就夺下汉阳，让朝鲜陷入危机中。想一口气占领朝鲜的日军，还打算将野心扩展到中国明朝，在釜山浦集结大规模的兵力。另一方面，李舜臣将军在面对战事接连败北、宣祖逃至义州，朝鲜陷入守势的状况下，为了拯救朝鲜而苦思战术准备出征。然而，在先前的战斗中受损的龟船难以出战，龟船的设计图又遭人泄漏给日军……日军凭藉连胜的优势前往韩山岛近海，李舜臣将军为了这场赌上朝鲜命运的战斗，筹备了一决生死的战略。1592年夏天，阴历7月8日韩山岛近海，赌上朝鲜命运、必须获得压倒性胜利的史上最强海战即将展开！



《分手的决心》朴海日这次接棒《鸣梁：怒海交锋》主角崔岷植，饰演年轻时期的「李舜臣将军」；《拦截声命线》卞约汉饰演日本将领「脇坂安治」；《驱魔使者》安圣基诠释朝鲜水军向导「鱼泳潭」；《梨泰院Class》孙贤周饰演军官「元均」；《天坑》金成昀饰演日本将领「加藤」。《与神同行》金香起饰演潜入敌营的间谍「郑宝凛」；《黑道律师文森佐》玉泽演诠释冒著危险偷偷入侵日军阵营、窃取机密的朝鲜探马「任俊永」；《鸡不可失》孔明饰演「李舜臣」的忠心伙伴「李亿祺」；《我们的蓝调时光》朴智焕饰演龟船的设计者「罗大用」。华丽的角色阵容和更胜前作的动作场面、精彩特效，将令观众耳目一新，身陷於最磅礴激烈的海上之战！



《杀人回忆》、《分手的决心》朴海日这次在《韩山岛海战》中饰演「李舜臣将军」，本片也是他与金汉珉导演的第三次合作，朴海日表示：「若说在《鸣梁：怒海交锋》中，崔岷植前辈是勇猛将领的模样，这次在《韩山岛海战》里，『李舜臣将军』的角色重点则放在足智多谋的部分，他和水军在这场战争中面对障碍时，仍展现体贴部下和人民的德将之姿，表现出善良的一面，导演完美引导出我身为演员所拥有的气质，完成了这部作品。」



《拦截声命线》卞约汉这次接棒赵震雄在《鸣梁：怒海交锋》中所饰演的角色，诠释年轻时期的日本将领「脇坂安治」，卞约汉表示：「我偶然收到了饰演这个角色的提案，当时觉得压力很大，心想是不是上错船了，但能和如此多位大前辈们合作，且还能参演关於韩国英雄『李舜臣将军』的故事，让我想好好集中精神参与这部作品。」为了饰演「脇坂安治」这个角色，卞约汉必须挑战大量的日文台词演技，因此事先做了不少准备，他说：「我以这部作品的台词为基底努力准备毫不马虎，还让日文老师一直在我家过夜！」卞约汉苦练日文的成果，将在本作中揭晓。年度战争动作巨献《韩山岛海战》8月19日在台上映！



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