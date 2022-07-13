三代團TWICE全員續約成功！打破「7年魔咒」，點擊率1億+的MV就有20個

TWICE全員續約，K-POP界的「7年魔咒」對她們毫無影響。

7月12日，JYP娛樂宣布與TWICE續約，娜璉、定延、Momo、Sana、志效、Mina、多賢、彩瑛和子瑜9名成員決定繼續延續緣分。 JYP還表示，通過此次續約TWICE和公司間再次延續了深厚的緣分和義氣。 特別是TWICE以成員之間穩固的信賴關係為基礎，決定續約，對此公司將全力支持TWICE的成長。



K-POP粉絲一定都知道圈內著名的「7年魔咒」，即出道的愛豆團一般與經紀公司簽的是七年的約，而七年一到，很多愛豆團成員可能都不會選擇續約，那麼團隊直接面臨解散的可能性，哪怕團隊不解散，但因部份成員簽署其他公司，粉絲再想看到他們合體出新曲，基本都很難了。

因此TWICE本次全員續約讓粉絲們振奮不已，2015年10月出道的TWICE是三代團裡的佼佼者，在各大歌謠頒獎典禮上的都有獎杯入懷，韓日唱片累計銷量突破1000萬張，成為出道後最短時間進入東京巨蛋的海外藝人。 此外，TWICE還擁有20個點擊率1億以上的MV，創下了全世界女團中最多的紀錄。



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