Davichi姜珉炅婚禮祝詞惹哭網友！深情告白李海利：「我已不是你的第一位，但你仍是我的第一位」

Davichi成員姜珉炅昨天在個人YouTube頻道公開了參加隊友李海利婚禮的vlog，讀給新娘的祝詞既有搞笑sense又有感人真情，讓許多網友大呼淚崩T^T

影片記錄了當天從早餐到婚禮的整個過程，姜珉炅在祝詞開頭介紹自己是「海利姐17年好友、比血更濃的商業友情、緊緊糾纏的Davichi老二」，引起現場爆笑。



正式開始祝詞時播放了《I Believe》的音樂，姜珉炅幽默地說：「姐夫，請不要期待姐姐很會做飯、很會過日子的那種女人的模樣。 也許一開始不熟練，但她是比任何人都信任姐夫、真誠地愛著來到這裡的每一位家人的女人。 」

接著叮囑姐夫和李海利相處時的注意事項，比如當她鬧脾氣時不要著急，因為她比想像中心思細膩，沉默不語時可能正在思考「如何講出口才能不傷害姐夫」。 姜珉炅支招：「只要去星巴克買一杯甜香草奶油冷萃咖啡少糖，再加一個看起來好吃的蛋糕，她很快就會消氣」。 姜珉炅對李海利很有信心：「偶爾姐姐看起來缺乏社會性、固執的要死、或者心情不好，請姐夫不要著急，而是緊緊牽著姐姐的雙手，一步一步走向外面的世界。 我相信只要是和姐夫一起，姐姐絕對不會看其他方向。 我相信她會成為那樣有韌勁的女人。 」



這時李海利已經哭出來，姜珉炅哽咽著說：「現在我對姐姐而言已經不是第一位，但姐姐對我而言仍然是第一位。 當你生活辛苦時，希望來我身邊休息，我會永遠作為最可靠的妹妹站在姐姐的右邊... 再見，李海利！」



很多網友看到這一段都跟李海利一樣泣不成聲，感歎「第一次為別人的婚禮哭成這樣」、「兩個人都太棒，超級感動」、「好像送別 前任一樣」、「我是兩人的出道粉，姜珉炅一直非常喜歡李海利，甚至說過下輩子如果是一男一女就結婚」、「 真切感受到她們對彼此的珍惜」、「能有一個這樣的朋友就是成功人生了」、「有這樣的soulmate真的太幸福」。

李海利2008年與姜珉炅一起作組成Davichi出道，本月3日與圈外男友舉辦婚禮，張度妍擔任MC，李笛、LYn和白智英演唱祝歌，眾多圈內好友劉在錫、曹世鎬、宣美等等全都到場祝賀。



婚禮上有一幕是姜珉炅遠遠看著一對新人有說有笑，臉上流露出落寞神情，之前在IG公開時就引起網友爆笑。 李海利留言：「阿西，再看一遍還是很生氣。 」LYn：「我的淚腺怎麼回事，看到這個又哭了XD」



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