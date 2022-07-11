Davichi姜珉炅婚礼祝词惹哭网友！深情告白李海利：「我已不是你的第一位，但你仍是我的第一位」

Davichi成员姜珉炅昨天在个人YouTube频道公开了参加队友李海利婚礼的vlog，读给新娘的祝词既有搞笑sense又有感人真情，让许多网友大呼泪崩T^T

影片记录了当天从早餐到婚礼的整个过程，姜珉炅在祝词开头介绍自己是「海利姐17年好友、比血更浓的商业友情、紧紧纠缠的Davichi老二」，引起现场爆笑。



正式开始祝词时播放了《I Believe》的音乐，姜珉炅幽默地说：「姐夫，请不要期待姐姐很会做饭、很会过日子的那种女人的模样。 也许一开始不熟练，但她是比任何人都信任姐夫、真诚地爱著来到这里的每一位家人的女人。 」

接著叮嘱姐夫和李海利相处时的注意事项，比如当她闹脾气时不要著急，因为她比想像中心思细腻，沉默不语时可能正在思考「如何讲出口才能不伤害姐夫」。 姜珉炅支招：「只要去星巴克买一杯甜香草奶油冷萃咖啡少糖，再加一个看起来好吃的蛋糕，她很快就会消气」。 姜珉炅对李海利很有信心：「偶尔姐姐看起来缺乏社会性、固执的要死、或者心情不好，请姐夫不要著急，而是紧紧牵著姐姐的双手，一步一步走向外面的世界。 我相信只要是和姐夫一起，姐姐绝对不会看其他方向。 我相信她会成为那样有韧劲的女人。 」



这时李海利已经哭出来，姜珉炅哽咽著说：「现在我对姐姐而言已经不是第一位，但姐姐对我而言仍然是第一位。 当你生活辛苦时，希望来我身边休息，我会永远作为最可靠的妹妹站在姐姐的右边... 再见，李海利！」



很多网友看到这一段都跟李海利一样泣不成声，感叹「第一次为别人的婚礼哭成这样」、「两个人都太棒，超级感动」、「好像送别 前任一样」、「我是两人的出道粉，姜珉炅一直非常喜欢李海利，甚至说过下辈子如果是一男一女就结婚」、「 真切感受到她们对彼此的珍惜」、「能有一个这样的朋友就是成功人生了」、「有这样的soulmate真的太幸福」。

李海利2008年与姜珉炅一起作组成Davichi出道，本月3日与圈外男友举办婚礼，张度妍担任MC，李笛、LYn和白智英演唱祝歌，众多圈内好友刘在锡、曹世镐、宣美等等全都到场祝贺。



婚礼上有一幕是姜珉炅远远看著一对新人有说有笑，脸上流露出落寞神情，之前在IG公开时就引起网友爆笑。 李海利留言：「阿西，再看一遍还是很生气。 」LYn：「我的泪腺怎么回事，看到这个又哭了XD」



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