每週的快樂泉源《地球娛樂室》！羅PD也受不了成員們的熱情「花錢求得片刻安靜」，安兪真也瘋狂～

真的每個禮拜都在等節目更新，笑到流淚絕對不誇張！XDDD

由羅PD執掌的 tvN 全新綜藝節目《Biong Biong地球娛樂室》從開播就笑料百出，宣傳時就被稱作是「女版《新西遊記》」，結果播出後引發熱烈迴響，成員們默契超強，從舞技、反應到遊戲能力都快速適應，節目效果十足。



＊成員左至右分別是諧星李恩智、女團 IVE 安兪真、Rapper 李泳知、女團 Oh My Girl Mimi。



許多觀眾都表示 EP.1 幾乎是笑到哭著看完的（不是因為感動是因為太爆笑），四人第一次與節目組見面就展現出超棒的綜藝感，熟悉彼此的速度也很快，每一次錄製節目都會全力以赴，熱情無人能敵。



▼EP2：成員們太愛玩遊戲！連羅PD都無法招架，最終甚至願意多付錢叫大家安靜一點，休息或者滑滑手機吧！XDDD



羅PD本來預計忙內安兪真在團體中會特別顧及形象，但她遇上了三位姐姐後，彷彿被按下了某個開關，攔也攔不住地放開來玩，節目效果太好，節目組經常會全部被逗笑，甚至到要出手制止成員們的程度～。



▼最新 EP3 李泳知跳舞太熱情嚇壞攝影導演！



▼EP3：遊戲常勝軍安俞真降臨！忙內無意識炫耀讓姐姐們哭笑不得，堅持到結尾妖精不放過任何鏡頭，羅PD出聲制止：「快坐回去啦！」



大家是不是也迷上這部綜藝節目了呢？韓國會在每週五晚上20:50播出，LINE TV與friDay影音平台會在隔天上午更新中字節目。

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