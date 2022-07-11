只要有趣，就會成功！今年（2022年）兩部黑馬劇：《社內相親》、《非常律師禹英禑》

有網友表示：「今年到目前為止，剛好就看了這兩部～」

甫播出4集的ON檔劇《非常律師禹英禑》（共16集），播出後掀起一股「禹英禑熱潮」，只要說到鯨魚、飯捲、正著唸和倒著唸等，幾乎都會想到禹英禑。

該部電視劇通過ENA頻道播出，首播收視率0.9%，第一集播出後引發廣大迴響。隨著口碑發酵，韓國觀眾紛紛尋找「ENA」用電視觀看，目前收視率為5.2%，是同檔水木劇（週三、四）的收視冠軍，可謂「ENA開臺功臣」。

Netflix也於全球同步播出，目前全球榜排名漲至第8，不只韓國國內，海外觀眾也淪陷。看過《禹英禑》的人們，絕對會變成「英禑媽媽」，忍不住說出：「真的太、可、愛、了！」主演朴恩斌與助演姜泰伍、姜其永、河允景、朱鐘赫、全培秀、朱玄英等人的默契配合，也成為大家茶餘飯後的話題，名副其實的「黑馬劇」。

而今年的另一部「黑馬劇」，應該就屬SBS漫改劇《社內相親》了。只看海報或許會「勸退」觀眾，但該部電視劇播出後，口碑也是漸漸發酵，首播收視率以4.9%開始，終映則落在11%區間，最高收視率曾達11.6%。

該部電視劇也同步於Netflix播出，全球榜曾爬升至第2名。劇情輕鬆有趣，導演、編劇和演員們的默契配合，讓人忍不住一集接著一集。主演安孝燮、金世正、薛仁雅、金旻奎，也獲得海、內外許多人氣，目前都投入下一部作品的準備。

要說「美中不足」的，大概就是《社內相親》只有12集吧！許多觀眾都想看到劇中兩對CP舉行婚禮呢，沒有拍出來，令人直呼「可惜」。不曉得當時有追看的各位，是不是也這麼覺得呢～？

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