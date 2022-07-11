每周的快乐泉源《地球娱乐室》！罗PD也受不了成员们的热情「花钱求得片刻安静」，安兪真也疯狂～

真的每个礼拜都在等节目更新，笑到流泪绝对不夸张！XDDD

由罗PD执掌的 tvN 全新综艺节目《Biong Biong地球娱乐室》从开播就笑料百出，宣传时就被称作是「女版《新西游记》」，结果播出后引发热烈回响，成员们默契超强，从舞技、反应到游戏能力都快速适应，节目效果十足。



＊成员左至右分别是谐星李恩智、女团 IVE 安兪真、Rapper 李泳知、女团 Oh My Girl Mimi。



许多观众都表示 EP.1 几乎是笑到哭著看完的（不是因为感动是因为太爆笑），四人第一次与节目组见面就展现出超棒的综艺感，熟悉彼此的速度也很快，每一次录制节目都会全力以赴，热情无人能敌。



▼EP2：成员们太爱玩游戏！连罗PD都无法招架，最终甚至愿意多付钱叫大家安静一点，休息或者滑滑手机吧！XDDD



罗PD本来预计忙内安兪真在团体中会特别顾及形象，但她遇上了三位姐姐后，彷佛被按下了某个开关，拦也拦不住地放开来玩，节目效果太好，节目组经常会全部被逗笑，甚至到要出手制止成员们的程度～。



▼最新 EP3 李泳知跳舞太热情吓坏摄影导演！



▼EP3：游戏常胜军安俞真降临！忙内无意识炫耀让姐姐们哭笑不得，坚持到结尾妖精不放过任何镜头，罗PD出声制止：「快坐回去啦！」



大家是不是也迷上这部综艺节目了呢？韩国会在每周五晚上20:50播出，LINE TV与friDay影音平台会在隔天上午更新中字节目。

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