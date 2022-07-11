【有片】《還魂》李宰旭對於劇本最不能理解的是「這個」！告白黃旼炫：「長得真的太帥了♥」

感覺李宰旭很喜歡黃旼炫這位哥哥呢！（笑）

現正熱播中的tvN電視劇《還魂》，以歷史上和地圖上都不存在，並由張氏、徐氏、朴氏及陳氏這四大術士家族與王室一同管理的大湖國為背景，描述一群能操縱天地之水氣的年輕術士們，以及因能交換靈魂的「還魂術」而命運曲折的天下第一殺手，克服困境一起成長的奇幻愛情故事。

隨著劇情發展，可以漸漸看出庭沼珉與李宰旭、黃旼炫、申承浩的「四角關係」。四位年輕演員都相當有魅力，為宣傳電視劇也接受了Netflix的採訪，和樂融融的氛圍，令觀眾感受到他們之間的默契。

其中，李宰旭對於劇本有個非常不能理解的部分，那就是超妍（Arin 飾）為什麼會喜歡自己（李宰旭在劇中飾演張煜）？不是有徐律（黃旼炫 飾）嗎？李宰旭接著表達自己的「飯心」：「我喜歡律兒，長得太帥了～」後期還在李宰旭說完這段話後，加上超妍撇嘴說著：「壞人…」真的太有趣了XD（該片段出現在該貼文裡的第二則）





在另一個採訪裡，被問到最想和誰「交換靈魂」，李宰旭和黃旼炫選擇了彼此。因為他們個性互補，前者比較衝動行事，後者比較謹慎小心。而李宰旭又再次提及，他很喜歡黃旼炫的長相。

▲相關片段可以先看第一個影片，再看第二個影片！記得打開中文字幕哦～

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