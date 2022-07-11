創造出偶像們許多「名場面」的幕後功臣現身！「抱著父母想要好好看到孩子們的心情，不隨意對待任何一個人」

因為疫情影響，粉絲們無法直接到場為偶像們應援，而「近距離直拍」可以增加「臨場感」，也創造許多名場面。為了好好呈現4分鐘的舞蹈影片，導演們可是下了不少苦心，一起來看看幕後故事！



tvN綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》於近期採訪SBS《人氣歌謠》兩位攝影導演──曹振賢、宋樂勳，並分享幕後故事。因為自己的職業是拍攝別人，他們習慣穿著黑色衣服，就算自己不小心入鏡，也不會太過突兀。

其實「近距離拍攝」從以前就有了，但導演們總想著「再近一點、再近一點」，也想著要創造多一點變化，所以手持攝影機震動的時機，還有何時要跟著偶像們前進、後退，都不能馬虎。導演們就這樣跟著偶像們跑來跑去，這樣觀眾們才會有「臨場感」。《人氣歌謠》於週日拍攝，但導演們從週四就開始準備了，因為要熟悉偶像們的舞蹈、走位。偶像組合的成員數越多，拍攝起來越困難。





拍攝女團時比較注重表情演技和舞蹈線條，男團則比較注重表演力和刀群舞。因為人數多，每個成員被分配到的拍攝時間其實很短暫。抱著要讓父母好好看到自己的孩子的心情，導演不隨便對待任何一位成員，在自己的鏡頭裡，每個人都很珍貴。

想到偶像們為了站上舞台，投入了多少心血，導演們就有股使命：「哪怕時間很短，我也要拍到他」。導演們也非常幽默，他們時常會觀看粉絲們的留言，大家一片好評，其中有個一定要和公司一起看的留言：「應該給攝影導演漲薪水才對！」令劉在錫不禁哈哈大笑。

▲導演們近期拍攝的直拍影片之一：娜璉《POP!》

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