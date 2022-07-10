當年在《紅豆女之戀》的她們都成長為亭亭玉立的淑女了！李世榮、朴恩斌成為新生代女演員代表

李世榮和朴恩斌是1992年的「同齡朋友」，10歲的時候曾一起合作過張娜拉、金載沅、金來沅等主演的《紅豆女之戀》。

說到「韓國新生代女演員」，你會先想到誰呢？以《衣袖紅鑲邊》再創事業巔峰的李世榮，及近期引爆追劇熱潮的《非常律師禹英禑》的朴恩斌，應該可以列入名單吧！兩位演員同為1992年出生的「同齡朋友」，並且都以童星出道，也在兒時合作過電視劇。







▲《紅豆女之戀》（2002年）：

由張娜拉、金載沅、金來沅、洪銀姬等主演，李世榮和朴恩斌分別飾演張娜拉及洪銀姬的少年時期。劇中，出現了「二女爭一男」、李世榮朝朴恩斌丟鞋子的畫面。











▲《威風凜凜的她》（2003年）：

隔年，李世榮及朴恩斌再合作《威風凜凜的她》，並在劇中飾演「姐妹」。與《紅豆女之戀》不同，上演「姐妹情深」的劇情，「姐姐」朴恩斌主動跳出來幫「妹妹」李世榮擋住汙水。

▲想觀賞兩位演員兒時的合作片段，可以由此觀看！

目前，李世榮正在拍攝KBS 2TV電視劇《依法相愛》，與李昇基合作。

朴恩斌則以「禹英禑」一角活躍於《非常律師禹英禑》，並颳起「禹英禑旋風」。

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