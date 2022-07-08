8月追這部！池昌旭＆秀英《說出你的願望》宣傳預告曝光：上一秒還在互扯頭髮，下一秒直接親下去♥

KBS新劇《說出你的願望》由池昌旭、成東鎰、秀英出演。

講述被逼到生命盡頭而岌岌可危的青年接到社會服務命令後，走進臨終關懷醫院，與醫院的人一起通過各種插曲，聽取生命盡頭的人們各自不同的最後心願，是部充滿感動、治癒的電視劇。

劇中，池昌旭飾演「尹僑萊」，對生活無欲無求的年輕人，曾在孤兒院、少年看守所和監獄度過，最終在臨終關懷醫院擔任志願者；秀英飾演「徐妍珠」，是臨終關懷醫院的護士，在人生最前線爲患者帶來希望；成東鎰飾演「姜泰植」，曾經失去人生意義，現今充滿激情的志願者團隊的班長。



7日，KBS 也公開《說出你的願望》宣傳預告。「撕漫男」池昌旭＆「少女時代」秀英像是歡喜冤家，秀英飛踢踹了池昌旭，兩人還互抓對方頭髮，最後...竟然來個吻戲，預告看起來超有趣，讓人好奇劇情呢～



另外，《如果說出你的願望》由《謗法》金容完導演執導，《I Can Speak》的趙靈秀編劇執筆，已在4月初殺青，預計在8月首播。

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