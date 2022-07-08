「很意外，很治癒～」才3集收視率就暴漲了4倍的《非常律師禹英禑》，趕超無線台的水木劇！

還沒看《非常律師禹英禑》的朋友，小編求求你們快去追劇，不看後悔！！！

才更新3集的《非常禹英禑》就在廣大觀眾們口口相傳之下掀起了收視熱潮，小編忍不住想說一萬遍，怎麼會有禹英禑這麼可愛的女主呢？ 該劇由朴恩斌、姜泰伍和姜其永劇，向我們展示的是一位患有高度自閉症的天才律師的故事。 英禑在5歲的時就被診斷出患有自閉症，由父親獨自撫養長大，有社交恐懼症，只有在討論鯨魚時才會滔滔不絕。 但這樣的她卻是個天才，智商160+，以1500分成為法學院的首席，入職海洋律所當上了新人律師，正式上崗！



比起近期其他韓劇裡的絕色惡女們，英禑征服觀眾的不是容貌，而是一種如同孩童般乾淨、純真的氣質，觀眾們心甘情願被吸引、願意折服於她的魅力之下。 就連配角們都是溫暖貼心的存在，可以說主要陣容全員暖男/暖女， 加上清新脫俗的畫面以及看上去就很燒錢的逼真CG，《非常律師禹英禑》火速出圈。



6日，根據尼爾森（韓國）收視率統計顯示，《非常律師禹英禑》第3集的全國收視率（收費台基準）為4.032%。 該劇首播收視率僅為0.948%，第2集播出後突然口碑爆表，收視率直線飆升到1.805%，沒想到第3集直接破4，較首播漲了4倍，創下了ENA最佳收視率的同時還登上了Netflix「今日韓國TOP10系列」的第一名，甚至收視率要好過同檔播出的無線台水木劇。



呆萌的女主禹英禑（朴恩斌 飾）、如守護天使般體貼的男主李俊浩（姜泰伍 飾）、善良富有人情味的上司鄭明錫（姜其永 飾）、總是順手幫女主解決小問題的姜秀妍（河允景 飾）、看似是冤家其實內心非常認可英禑實力的同事權珉宇（朱鎷赫 飾），是他們的細膩演繹成就了《非常律師禹英禑》， 讓我們繼續期待接下來的暖心故事吧。



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