D社幫忙發聲後又有新動向：南柱赫曾疑似加入「Kakao Talk監獄」！康男&張基龍舊發言也被翻出：他走紅以後就變了

南柱赫事件持續發酵中，業界人士對他的評論再次浮出水面，又一次引發了民眾的關注。

近兩周南柱赫深陷校暴風波中，先被自稱是同學的多位網民踢爆是校園暴力施暴人，隨後經紀公司緊急回應並無此事，接著由D社發佈長文，稱探訪了18名同學+2位班主任得到「南柱赫絕對沒有參與校暴」的結論，經紀公司也強勢回應要通過法律手段對應散播謠言者。

就在此時，曾經和南柱赫關係不錯的藝人朋友康男和張基龍的過往發言被韓媒（MoneyS、Money Today）翻出來，激起了民眾的熱議。



康男曾在2014年播出的jtbc綜藝節目《我去上學了》中與南柱赫碰面，康男不小心喊錯對方的名字，反而使得兩人親近起來。 兩人有一段時間經常在各自的SNS上公開合影，私交甚好。 只是這段友情並未維持太久。



2017年10月播出的《家族的發現》中，康男透露已經和南柱赫斷了聯繫，「南柱赫紅了之後就沒再聯繫過，可能因為他太忙了。 」 2019年康男結婚時候，南柱赫也未參加，當時還被外界猜測兩人是否已經斷聯，不再是好友。



曾經和南柱赫同屬一家經紀公司的張基龍也說過「他紅了以後就變了」的言論。 2015年錄製《我去上學了》時，張基龍表示：「我和柱赫是同公司藝人，他大概工作了1年左右就走紅了，之後就變得有些沒概念了。」



不過，對於南柱赫的評價也有藝人明星持相反意見。 曾經和南柱赫合作過電影《安市城》的演員朴秉恩在採訪中透露過：「我們在他房間里煮麵吃，吃完之後也不會收拾，堆了很多垃圾，他也不會說什麼，非常善良。 」 另一位和南柱赫合作過的業界人士也稱：「南柱赫心思細膩，非常善良，絕對不是那種會打人、故意詆毀他人的性格，在片場時會尊重、照顧工作人員。 最近爆出的新聞完全超出了我的想像。 」

另外，D社出面維護南柱赫的第二天，一名女生控訴南柱赫和其他同學曾對她言語羞辱。 當事人稱自己高中時與南柱赫一夥中的一人關係不好，南柱赫一夥人僅因為這個原因就將她拉入KAKAO TALK群聊，十二個人對她進行人身攻擊、性騷擾等（KAKAO TALK監獄），而南柱赫當時也參與了對她的霸凌。 事後她向老師舉報南柱赫一夥人，結果對方僅僅是受到了校內服務的處罰，甚至都沒有在生活記錄簿留下記錄。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞