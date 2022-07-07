D社帮忙发声后又有新动向：南柱赫曾疑似加入「Kakao Talk监狱」！康男&张基龙旧发言也被翻出：他走红以后就变了

南柱赫事件持续发酵中，业界人士对他的评论再次浮出水面，又一次引发了民众的关注。

近两周南柱赫深陷校暴风波中，先被自称是同学的多位网民踢爆是校园暴力施暴人，随后经纪公司紧急回应并无此事，接著由D社发布长文，称探访了18名同学+2位班主任得到「南柱赫绝对没有参与校暴」的结论，经纪公司也强势回应要通过法律手段对应散播谣言者。

就在此时，曾经和南柱赫关系不错的艺人朋友康男和张基龙的过往发言被韩媒（MoneyS、Money Today）翻出来，激起了民众的热议。



康男曾在2014年播出的jtbc综艺节目《我去上学了》中与南柱赫碰面，康男不小心喊错对方的名字，反而使得两人亲近起来。 两人有一段时间经常在各自的SNS上公开合影，私交甚好。 只是这段友情并未维持太久。



2017年10月播出的《家族的发现》中，康男透露已经和南柱赫断了联系，「南柱赫红了之后就没再联系过，可能因为他太忙了。 」 2019年康男结婚时候，南柱赫也未参加，当时还被外界猜测两人是否已经断联，不再是好友。



曾经和南柱赫同属一家经纪公司的张基龙也说过「他红了以后就变了」的言论。 2015年录制《我去上学了》时，张基龙表示：「我和柱赫是同公司艺人，他大概工作了1年左右就走红了，之后就变得有些没概念了。」



不过，对於南柱赫的评价也有艺人明星持相反意见。 曾经和南柱赫合作过电影《安市城》的演员朴秉恩在采访中透露过：「我们在他房间里煮面吃，吃完之后也不会收拾，堆了很多垃圾，他也不会说什么，非常善良。 」 另一位和南柱赫合作过的业界人士也称：「南柱赫心思细腻，非常善良，绝对不是那种会打人、故意诋毁他人的性格，在片场时会尊重、照顾工作人员。 最近爆出的新闻完全超出了我的想像。 」

另外，D社出面维护南柱赫的第二天，一名女生控诉南柱赫和其他同学曾对她言语羞辱。 当事人称自己高中时与南柱赫一伙中的一人关系不好，南柱赫一伙人仅因为这个原因就将她拉入KAKAO TALK群聊，十二个人对她进行人身攻击、性骚扰等（KAKAO TALK监狱），而南柱赫当时也参与了对她的霸凌。 事后她向老师举报南柱赫一伙人，结果对方仅仅是受到了校内服务的处罚，甚至都没有在生活记录簿留下记录。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻