韓國首檔出櫃戀綜《Marry Queer》預告公開！三對LGBT情侶曝光「相同的我們不同的故事」

韓國 OTT 平台 wavve 日前宣布將在7月推出兩檔以性少數者為主角的戀愛綜藝，其中一檔是《Marry Queer》（音，메리퀴어）。

《Marry Queer》講述想要理直氣壯戀愛和結婚的多樣性情侶們的挑戰記，製作組找來三對 LGBT 情侶，包括男男同性情侶、女女同性情侶，還有跨性別男性與女友等，並由申東燁、洪錫天、Hani擔任主持人。



公開的預告中，看到三對情侶珍惜對方又相愛的樣子，他們曾經感到自我懷疑、無法結婚生小孩、不被媽媽接受等，字幕打上：「這不是『錯誤』，只是『不同』。」最後...字幕又寫著：「這不是『不同』是『相同』，是『相同』的我們『不同』的故事。」



另一版預告中，有人問：「為什麼喜歡我？」她的另一半：「一起談未來很開心，想要一起生活、想和妳結婚。」也有人對另一半說：「如果我是一個人，就不會提起勇氣，因為和你在一起，所以我有了勇氣。」

近日完成首次錄製，製作組表示：「申東燁、洪錫天、HaNi 從首次拍攝開始就完美地投入到《Marry Queer》情侶們的故事中，希望大家能夠以沒有偏見的視線關注讓3位MC又笑又哭的三對『多樣性情侶』們的故事。」



而《Marry Queer》將在7月8日首播，另一檔 《別人的戀愛》則將在7月中播出，這是第一檔專屬男士的戀愛真人秀，邀請直率果敢的男士們入住「男之家」，彼此確認最真實的心意。



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