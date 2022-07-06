少女時代團綜《少時貪探》還原經典歌曲造型＋跳舞！太妍還開玩笑提「退團」，秀英回應超爆笑！

少女時代今年8月將迎來出道15週年，爲了長時間給予喜愛和支持的粉絲們，她們也將發行新專輯。時隔5年回歸的她們，還準備各種活動，其中之一就是在5日首播的團綜《少時貪探》。

《少時貪探》以「15週年紀念派對」開始，錄製前潤娥在群組說：「各位～我們在第一次錄影時，也決定一個穿著怎麼樣？」成員們也紛紛提出意見，太妍：「不然各穿一件打歌服？不要重覆，畢竟是少時15週年嘛～」



開場時，大家穿著「2022年版本」的打歌服現身，Tiffany《再次重逢的世界》、Sunny《Run Devil Run》、潤娥《Hoot》、秀英《The Boys》、孝淵《I Got a Boy》、俞利《Lion Heart》、太妍《All Night》（徐玄因為行程沒有參與），可能因為太久沒有表演，每個人出場都超害羞～而這波舊歌串燒，讓不少粉絲都超感動。



孝淵就說：「我覺得舞蹈都沒有重複到，真的很神奇！」她們並沒有事先說好，就各自選擇不同的風格。俞利：「如果重複的話，應該要有處罰的說。」太妍開玩笑說：「沒有～（重複）說好要退團的。」秀英又補一句：「應該要重複的...」Sunny：「可以退團的最後機會了！」果然都超有綜藝感啊 XD



近日，成員們陸續在個人 IG 分享在練習室練習的照片，而日前她們也確定已完整體出演《驚人的星期六》和《文明特急》，希望8月到來啊～～

Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞