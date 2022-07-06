韩国首档出柜恋综《Marry Queer》预告公开！三对LGBT情侣曝光「相同的我们不同的故事」

韩国 OTT 平台 wavve 日前宣布将在7月推出两档以性少数者为主角的恋爱综艺，其中一档是《Marry Queer》（音，메리퀴어）。

《Marry Queer》讲述想要理直气壮恋爱和结婚的多样性情侣们的挑战记，制作组找来三对 LGBT 情侣，包括男男同性情侣、女女同性情侣，还有跨性别男性与女友等，并由申东烨、洪锡天、Hani担任主持人。



公开的预告中，看到三对情侣珍惜对方又相爱的样子，他们曾经感到自我怀疑、无法结婚生小孩、不被妈妈接受等，字幕打上：「这不是『错误』，只是『不同』。」最后...字幕又写著：「这不是『不同』是『相同』，是『相同』的我们『不同』的故事。」



另一版预告中，有人问：「为什么喜欢我？」她的另一半：「一起谈未来很开心，想要一起生活、想和你结婚。」也有人对另一半说：「如果我是一个人，就不会提起勇气，因为和你在一起，所以我有了勇气。」

近日完成首次录制，制作组表示：「申东烨、洪锡天、HaNi 从首次拍摄开始就完美地投入到《Marry Queer》情侣们的故事中，希望大家能够以没有偏见的视线关注让3位MC又笑又哭的三对『多样性情侣』们的故事。」



而《Marry Queer》将在7月8日首播，另一档 《别人的恋爱》则将在7月中播出，这是第一档专属男士的恋爱真人秀，邀请直率果敢的男士们入住「男之家」，彼此确认最真实的心意。



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