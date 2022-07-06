朴寶劍當年參加《請回答1988》試鏡時，故意打扮得「很俗」！但臉蛋根本和俗氣搭不上啊 XD

《請回答1988》講述1988年住在首爾市道峰區雙門洞五個家庭的故事，描述溫暖的親情、鄰里街坊小市民的故事、傳統的愛情與友情，勾起觀眾的鄉愁和共鳴。

該劇大結局還創下18.8%的超高收視，成為tvN歷代電視劇收視第二（第一是《愛的迫降》的21.6％）。



劇中，朴寶劍飾演放棄高中學業的天才圍棋少年「崔澤」，圍棋界人稱「石佛」，他13歲成為最年輕的世界圍棋冠軍，因比賽常不在家，是個生活白癡，常受朋友幫忙。





製作組第一次與朴寶劍見面時，接受採訪的時候，朴寶劍提到自己不菸不酒，臉上也沒有整過，讓大家不斷讚嘆他的顏值。與製作組第二次見面時，為了讓自己和1988年代的裝扮一樣，朴寶劍故意穿了運動服套裝，裡面搭配白色寬鬆 T-shirt，製作組問他：「你是故意穿成這樣的嗎？」朴寶劍：「對！想要看起來俗一點。」引發全場爆笑 XD



最近這段又在韓網引發熱烈討論，網友：「好像不知道俗是什麼」、「從超帥變成了帥氣可愛的孩子」、「所以什麼時候展示土氣呢」、「好，現在給我一張俗氣的照片」、「就是可愛」、「有那樣的臉蛋，怎麼可能俗氣得起來呢」、「寶劍就是很帥」、「隨便穿了衣服，但看起來還是很耀眼啊」、「再怎麼努力都沒辦法變俗的臉蛋」等等。



另外，朴寶劍在今年2月正式退伍，退伍後首個正式活動是擔任《第58屆百想藝術大賞》主持人，日前他也與防彈少年團 V 一起到巴黎參加時裝秀，也期待他之後的新作品啊！！



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