朴宝剑当年参加《请回答1988》试镜时，故意打扮得「很俗」！但脸蛋根本和俗气搭不上啊 XD

《请回答1988》讲述1988年住在首尔市道峰区双门洞五个家庭的故事，描述温暖的亲情、邻里街坊小市民的故事、传统的爱情与友情，勾起观众的乡愁和共鸣。

该剧大结局还创下18.8%的超高收视，成为tvN历代电视剧收视第二（第一是《爱的迫降》的21.6％）。



剧中，朴宝剑饰演放弃高中学业的天才围棋少年「崔泽」，围棋界人称「石佛」，他13岁成为最年轻的世界围棋冠军，因比赛常不在家，是个生活白痴，常受朋友帮忙。





制作组第一次与朴宝剑见面时，接受采访的时候，朴宝剑提到自己不菸不酒，脸上也没有整过，让大家不断赞叹他的颜值。与制作组第二次见面时，为了让自己和1988年代的装扮一样，朴宝剑故意穿了运动服套装，里面搭配白色宽松 T-shirt，制作组问他：「你是故意穿成这样的吗？」朴宝剑：「对！想要看起来俗一点。」引发全场爆笑 XD



最近这段又在韩网引发热烈讨论，网友：「好像不知道俗是什么」、「从超帅变成了帅气可爱的孩子」、「所以什么时候展示土气呢」、「好，现在给我一张俗气的照片」、「就是可爱」、「有那样的脸蛋，怎么可能俗气得起来呢」、「宝剑就是很帅」、「随便穿了衣服，但看起来还是很耀眼啊」、「再怎么努力都没办法变俗的脸蛋」等等。



另外，朴宝剑在今年2月正式退伍，退伍后首个正式活动是担任《第58届百想艺术大赏》主持人，日前他也与防弹少年团 V 一起到巴黎参加时装秀，也期待他之后的新作品啊！！



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