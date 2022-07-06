劉在錫&金軟景&李光洙加盟Netflix新綜藝《Korea No.1》，「超萌身高差」、「兄妹化學反應」引期待！

這個組合太讓人期待了！「男/女版李光洙」首次合體，劉在錫站在中間看起來有點心酸XDD

《Korea No.1》是Netflix全新打造的綜藝節目，劉在錫、金軟景和李光洙三人尋找韓國No.1的匠人，體驗各種傳統勞動，毫無保留地揮灑體力和精神力、努力成為當天的No.1。

今天公開的第一波現場照片裡，三個人在偏僻的鄉村尋找匠人所在之地。 金軟景身為韓國國家女排隊長，身高達到192公分，李光洙也有193公分，劉在錫站在兩人中間顯得格外嬌小乖巧：



勞動過程中大家不停拌嘴並出現無法預料的身體gag，據悉無厘頭氣質的金軟景和李光洙散發出「兄妹化學反應」，劉在錫則是一臉慈愛在旁邊煽風點火，這畫面想想就非常好笑啊XD



金軟景因為個子超高且綜藝感十足，在《Running Man》一露面就被成員們驚呼是「女版李光洙」，大家都很期待兩人合體出演節目，這次終於如願以償~



《Korea No.1》是《孝利家民宿》《魔女狩獵》鄭孝民PD建立製作公司後參與的第一個綜藝，也是鄭PD和劉在錫在《Sugar Man》《工作見面的關係》之後第三次合作，讓人很期待會以什麼風格傳遞超越時代的傳統與勞動的價值。

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