李敏鎬的「搞笑技能」藏不住了！沒有人可以面無表情地從他IG裡「走」出來XD

李敏鎬的「搞笑技能」藏不住了！沒有人可以面無表情地從他IG裡「走」出來XD

明星   2022年7月6日   星期三08:00   Tracy  

（封面圖源：IG@actorleeminho）

長得帥，還會搞笑，這就是男神的頂配設置了。

作為「國民貴公子」李敏鎬，他一直以來都高富帥貴公子的形象現身，一路從《花樣男子》、《繼承者們》、《藍色海洋的傳說》有錢到《The King：永遠的君主》，角色越來越富貴，加上他本人與生俱來的貴公子氣質，網友認為無法將他貧窮與普通聯繫在一起，無論怎樣都看起來很貴氣，若演窮人超沒說服力！
（圖源：KBS《花樣男子》、SBS《繼承者們》、《The King》）

演不了窮小子的李敏鎬內心其實一直住著一個搞笑怪，從平時的IG上就能看出一點跡象。除了前幾日更新的掌握新技能-跳水的影片之外，仔細翻看他的就IG，藏著不少樂趣！

開開心心去遛狗，卻遇上了無情的暴雨！此時李敏鎬和狗狗的內心一定是崩潰的！

開開心心去逛超市，卻發現超市打烊了！一看就知道歐巴很少自己逛超市，根本不知道營業時間！

「金歎」去參加「車恩尚」朴信惠的婚禮，吐槽了一句：「我該祝福你嗎？」（小聲嫉妒XD）

吃小籠包的方法！一定要噴汁，才會顯得格外好吃！

其實高冷的形象都是「裝」的，私下的李敏鎬是這種畫風！

李敏鎬似乎在用全身心吶喊：哪位導演能看到我的搞笑魂，快找我演喜劇吧！

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