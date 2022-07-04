【有片】车银优最新珠宝画报公开！不忘宣传新剧《Island》，网友：「比珠宝更加闪耀的脸蛋，本身就是作品」

要怎么做才可以兼具帅气、性感和可爱呢？长的跟车银优一样就行了！

车银优近期为时尚杂志《W KOREA》拍摄珠宝画报，拥有「脸蛋天才」称号的他，果然又成为大家讨论的焦点！尤其，此次拍摄可以看出他更加明显的手臂线条，雕像般的外貌、雕像般的身材，这就是「行走的雕像」！

不到一分钟的影片，小编大概看了五次以上，而且根本忘记珠宝的存在，车银优的脸蛋就是这么有趣，可以一看再看～

有别於画报里的模样，车银优在拍摄自拍照的时候，超多表情！兼具帅气、性感和可爱，让看者不禁「颧骨上扬」，更有网友留言：「我都不知道自己是笑容这么多的人」，大家都很感谢车银优「努力工作」！（大笑）





在「W大富翁」里，提及了关於与金南佶、李多熙合作的漫改剧《Island》。他在剧中饰演神父「约翰」，编辑要他在5秒内用表情和动作来形容这个角色，他先是对著镜头比出「霸气」的姿势，然后又做了「祈祷」的动作。有「银优教」的话，小编绝对是忠实的信徒之一！（唉）

▲完整版影片在这里！

另外，近期有消息指出，车银优将进军好莱坞，出演曾执导过《国际市场》、《海云台》等电影的尹济均导演新作――《K-POP:Lost in America》。该部电影由CJ集团副总裁李美敬，和好莱坞制片人琳达・奥伯斯特共同制作。车银优目前正在调节行程，准备投入电影拍摄。

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