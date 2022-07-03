朴恩斌透露接演《非常律師禹英禑》的原因：「這是和《戀慕》同時收到的作品，我其實沒有把握演好」

朴恩斌透露接演《非常律師禹英禑》的原因：「這是和《戀慕》同時收到的作品，我其實沒有把握演好」

畫報   2022年7月3日   星期日13:15   MiJimin   7

（封面圖源：Namoo Actors、《Allure Korea》雜誌圖）

真的演得很棒啦！TAT 朴恩斌完全就是個非常慎重又用心挑劇本的演員～。（大拇指）

由朴恩斌主演的 ENA 全新水木劇《非常律師禹英禑》一開播就好評如潮，這次她挑戰的角色是智商高但情商低、有自閉症障礙的新進律師禹英禑，為了要演好這個角色，也做足了功課。
（圖源：ENA《非常律師禹英禑》海報）

在接受《Allure Korea》雜誌採訪時，她聊到了關於接演《非常律師禹英禑》的原因，其實有一部分是很擔心的。
（圖源：《Allure Korea》雜誌圖）

她表示：「其實這是與《戀慕》同時收到的劇本，雖然我認為是一部好作品，但卻沒有把握能演好。一想到自己能否在不給任何人帶來傷害、不打擾任何人的情況下做好，就感到有些害怕，所以多次委婉地拒絕了，但他們還是等待著我。為了編劇和導演對我的信任與報答這份心意，我才決定鼓起勇氣接下這部作品。」
（圖源：《Allure Korea》雜誌圖）（圖源：《Allure Korea》雜誌圖）

另外，她還提到了在這部作品中，每個人都是獨特且豐富多彩的。而在詮釋「禹英禑」時，她不會將自己侷限在一個框框之中，別人覺得奇怪的地方她會努力展現出獨有的特色，也能夠從不同的視角觀察並理解多元的一面。
（圖源：IG@eunbining0904）（圖源：Namoo Actors）

看完朴恩斌主演的新劇《非常律師禹英禑》和她的採訪內容，是不是又更了解她了呢？

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留言/評論
  • 看完Allure 採訪 認真覺得恩斌是個很用心對待每個角色的演員💕
    1小時前
  • 剛看第一集，就覺得她很棒👍
    2小時前
  • 很好看，劇情不拖拉，演員出色，希望一直精彩到尾。
    1小時前
  • 有笑點
    1小時前
  • HÖu Lïnĝŷä超好看
    1小時前
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