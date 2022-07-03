朴恩斌透露接演《非常律師禹英禑》的原因：「這是和《戀慕》同時收到的作品，我其實沒有把握演好」

真的演得很棒啦！TAT 朴恩斌完全就是個非常慎重又用心挑劇本的演員～。（大拇指）

由朴恩斌主演的 ENA 全新水木劇《非常律師禹英禑》一開播就好評如潮，這次她挑戰的角色是智商高但情商低、有自閉症障礙的新進律師禹英禑，為了要演好這個角色，也做足了功課。



在接受《Allure Korea》雜誌採訪時，她聊到了關於接演《非常律師禹英禑》的原因，其實有一部分是很擔心的。



她表示：「其實這是與《戀慕》同時收到的劇本，雖然我認為是一部好作品，但卻沒有把握能演好。一想到自己能否在不給任何人帶來傷害、不打擾任何人的情況下做好，就感到有些害怕，所以多次委婉地拒絕了，但他們還是等待著我。為了編劇和導演對我的信任與報答這份心意，我才決定鼓起勇氣接下這部作品。」



另外，她還提到了在這部作品中，每個人都是獨特且豐富多彩的。而在詮釋「禹英禑」時，她不會將自己侷限在一個框框之中，別人覺得奇怪的地方她會努力展現出獨有的特色，也能夠從不同的視角觀察並理解多元的一面。



看完朴恩斌主演的新劇《非常律師禹英禑》和她的採訪內容，是不是又更了解她了呢？



MiJimin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞