《又，吳海英》暖暖售後！《為何是吳秀才？》熱播中不忘好友，徐玄振送藍莓為待產中的全慧彬「補身體」

有沒有粉絲在追看徐玄振最新作品《為何是吳秀才？》的同時，默默又打開《又，吳海英》重溫一下啊？（小編舉手）

被觀眾們認證擁有「名品演技」的徐玄振，最新作品為SBS金土劇（週五、六）《為何是吳秀才？》。她在劇中飾演「吳秀才」，同時是律師也是法學院教授，即便一次次跌落谷底，都能以自身能力和毅力，重新振作，不向現實屈服。

徐玄振有不少膾炙人口的作品，而《又，吳海英》必須榜上有名！這是2016年於tvN播出的作品，徐玄振搭檔文晸赫（Eric）主演，描述因為同名同姓的「人生贏家」吳海英，而備受困擾的女人吳海英（徐玄振 飾），與能預知未來的男人朴道京（文晸赫 飾）之間的戀情。播出期間屢屢造成話題，形成追劇熱潮。

劇中的「雙海英」分別由徐玄振與全慧彬飾演，兩人分別從偶像組合M.I.L.K及LUV出道，所以小時候就認識了。之後，她們又通過電視劇相遇，累的時候會互相依賴，更是「一起出門旅行一個月」的關係。



在另外一部由徐玄振主演的JTBC電視劇《愛上變身情人》裡（2018年播出，與李民基搭檔），包含全慧彬等「吳海英TEAM」也都特別出演，為徐玄振應援。

全慧彬於2019年與牙醫老公舉行婚禮，並在今年初（2022年）與粉絲們分享肚子裡有了小寶寶的好消息，預產期為10月。可以看到她通過個人Instagram分享日常，臉上洋溢著幸福的模樣令人忍不住想說：「這位媽媽好美呀～」



昨日（1日），全慧彬也通過限時動態分享徐玄振送了藍莓幫她「補身體」，並寫下文字：「謝謝玄振姨母的餵食，我會多吃藍莓，成為看得遠的寶寶。為何是吳秀才，大發加油。」

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